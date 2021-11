Bichelsee-Balterswil Ein Jahrhundert für die Musik: Zwei Langjährige ausgezeichnet Der Thurgauer Kantonal-Musikverband zeichnete Felix Büchi und Gabriel Schwager für ihr je 50-jähriges Wirken aus . Die zwei langjährigen Mitglieder der Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil sind nun Ehrenveteranen.

Felix Büchi und Gabriel Schwager (Mitte mit Weinglas) werden in der Frauenfelder Rüegerholzhalle zu kantonalen Ehrenveteranen ernannt. Bild: PD

Felix Büchi und Gabriel Schwager, zwei Namen, zwei Personen, zwei Institutionen. So darf man diese zwei Persönlichkeiten durchaus bezeichnen, haben sie doch in den vergangenen Jahrzehnten für viel Musik und Sympathie gesorgt – vor allem in der Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil (MGBB).

Wohlverdiente, langjährige Aktivmitglieder werden an der jährlichen Delegiertenversammlung des Thurgauer Kantonal-Musikverbandes (TKMV) geehrt und bekommen eine Auszeichnung. Dabei beginnen die Auszeichnungen ab 25 Jahren Aktivzeit (Kantonaler Veteran). Bei 35-jähriger Ausübung von Blasmusik wird man Eidgenössischer Veteran und wenn man seine Instrumente, so wie Felix Büchi und Gabriel Schwager, seit 50 Jahren aktiv in einem Verein bedient, wird man als Kantonaler Ehrenveteran geehrt. Eine Auszeichnung also für Treue, Durchhaltevermögen, Ausdauer und Spass an der Musik.

Musikanten durch und durch

Gabriel Schwager am sonntäglichen Konzert in der katholischen Kirche. Bild: Christoph Heer

Mit 14 Jahren begann die musikalische Laufbahn von Gabriel Schwager. Erste Gehversuche auf dem Flügelhorn und der Trompete waren derart vielversprechend, dass einer jahrzehntelangen Karriere nichts mehr im Wege stehen sollte. Nach seinem Wechsel auf das Es-Horn zeigt Schwager auch seine Fingerfertigkeiten als Perkussionist. Zahlreiche Ämter (Vorstand, Vizedirigent) hatte er inne, wobei ihm das Musizieren stets das Wichtigste war. Zudem spielte er – neben seinem Einsatz in der MGBB – eine aktive Rolle in der Militärmusik Wil, in der Grenadiermusik Zürich, oder auch in der Blaskapelle Zapfenland.

Felix Büchi (vorne links) am sonntäglichen Konzert in der katholischen Kirche. Bild: Christoph Heer

Ähnliches gilt für Felix Büchi. 1968 war es, als er, bei einem Mitglied der MGBB zum ersten Mal Trompetenunterricht genommen hatte. Nur wenig später wechselt er von der Trompete zum Tenorhorn, bis er in der Posaune sein Lieblingsinstrument gefunden hat, so weiss er bis heute, wie die richtigen Töne aus diesem Instrument zu entlocken sind. In verschiedenen Kleinformationen, unter anderem auch in der Blaskapelle Zapfenland, war er aktiv und fleissig mit dabei. Eines seiner wichtigsten Engagements war indes seine Präsidentenzeit. Viele Jahre stand Büchi der Musikgesellschaft Bichelsee-Balterswil vor, sodass er im Jahr 2010 zum Ehrenpräsidenten der MGBB ernannt wurde.

Ralph Sauter

Präsident Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil Bild: PD

Der aktuelle Präsident der Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil ist Ralph Sauter. Selbstredend findet er nur lobende Worte «seinen» zwei verdienstvollen Kameraden gegenüber. «Es ist schon so, dass unser Verein nicht da stehen würde, wo er ist, wenn diese beiden nicht so viel Herzblut in den Verein gesteckt hätten. Dank ihrer unnachahmlichen Art, ihrem Humor, ihrer Sympathie und dem immens grossen Fachwissen, hoffen wir, sie beide noch lange bei uns zu wissen.»