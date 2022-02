Bezirksgericht Münchwilen Zwei Jahre bedingt für Raserfahrt und Attacke mit Bierflasche: Bezirksgericht verurteilt 38-jährigen Hinterthurgauer Mit 124 Stundenkilometern durch Tägerschen, in einer Bar einen anderen Gast mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen – dafür und wegen weiterer Vergehen stand diese Woche ein zweifacher Familienvater vor Gericht.

Der Eingang zum Bezirksgericht Münchwilen. Bild: Roman Scherrer

«Leider ist es so», sagt der Angeklagte auf die Frage des Gerichtsvorsitzenden, ob er denn all die Taten begangen habe, die in der Anklageschrift ausgelistet sind. «Ich schäme mich für alles.» Die eine oder andere Träne kann sich der Hinterthurgauer dabei nicht verdrücken.

Der Prozess gegen den 38-Jährigen fand diese Woche am Bezirksgericht Münchwilen im sogenannten abgekürzten Verfahren statt. Will heissen, Staatsanwalt und Verteidiger hatten sich im Vorfeld auf eine Strafe geeinigt, welche das Gericht noch abzusegnen brauchte. Was es denn nach nur kurzer Verhandlung auch tat.

Durch die Anklageschrift zieht sich der Alkohol wie der sprichwörtliche rote Faden. Vor fünf Jahren warf der Beschuldigte spät in einer Samstagnacht mit Steinen zwei Fenster einer Bar in Wil ein. Vor vier Jahren geriet er in einer Münchwiler Beiz mit einem anderen Gast in einen Streit, wobei es allerdings noch zu keiner Straftat kam. Indes traf er zwei Wochen danach in einer Sirnacher Bar erneut auf diesen Gast – und fügte diesem mit einer Bierflasche eine Platzwunde am Kopf zu.

124 Stundenkilometer innerorts

Wenige Monate später geriet er mit seinem Auto in Matzingen in eine Polizeikontrolle – mit 0,84 Promille Alkohol im Blut. Wesentlich mehr intus hatte er anderthalb Jahre später: 1,23 Promille plus Kokain und ein rezeptpflichtiges Beruhigungsmittel. In diesem Zustand geriet er – erneut in einer Samstagnacht – mit seinem Auto erst in St.Margarethen in eine Geschwindigkeitskontrolle – mit netto 73 Stundenkilometern innerorts. So richtig aufs Gas drückte er aber ein Dorf später: In Tägerschen geriet er mit geschätzten 124 Stundenkilometern ins Schleudern und kollidierte mit einem tonnenschweren Stein.

So stand denn in der Anklageschrift: einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung, einfache Verletzung der Verkehrsregeln, qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfaches Fahren in qualifiziert fahrunfähigem Zustand sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Doch damit nicht genug. Bereits 2007 musste der Mann seinen Fahrausweis gleich zweimal wegen zu viel Alkohol abgeben, 2010 erneut und 2018 schon wieder – bis ihm die Fahrerlaubnis schliesslich 2019 auf unbestimmte Zeit entzogen wurde.

Bereits 2011 wegen Körperverletzung verurteilt

Zudem hatte er schon 2011 eine bedingte Geldstrafe wegen einfacher Körperverletzung erhalten. Und schliesslich lief noch die Probezeit für zwei ebenfalls bedingte Geldstrafen über gesamthaft 2700 Franken wegen «Misswirtschaft und Unterlassen der Buchführung». Letztere muss der Mann nun bezahlen. Wie auch eine Busse über 2300 Franken sowie die Verfahrens- und Anwaltskosten.

Hingegen muss er nicht ins Gefängnis. Man hatte sich im Vorfeld auf 24 Monate bedingt geeinigt, allerdings mit einer relativ langen Bewährungsfrist von fünf Jahren. Ebenfalls bedingt ausgesprochen wurde eine Geldstrafe in Höhe von 14'400 Franken.

«Wir hoffen, dass diese Phase Ihres Lebens nun abgeschlossen ist», ermahnte der Gerichtsvorsitzende den Angeklagten zum Abschied und betonte damit den Umstand, dass der Mann vergangenes Jahr zum zweiten Mal Vater geworden war.