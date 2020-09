Bevor man rechts überholt wird: Jetzt ist die Zeit reif für eine Reform des Frauenfelder Energiefonds – so sieht es auch die Lokalpolitik, unklar ist aber die Ausrichtung Die Linke setzt auf eine grüne Finanzierung. Auf bürgerlicher Seite dagegen gelten Gebäudehüllensanierungen nicht als Allheilmittel. Dem städtischen Energiefonds wurde schon kurz nach seinem Inkrafttreten vor acht Jahren ein schnelles Ende prophezeit. Und es braucht ihn in Zukunft.

Ein im Stadtbild prominentes Beispiel für ein aus dem städtischen Anteil des Energiefonds' gefördertes Projekt: die Elektro-Putzmaschine des Werkhofs. (Bild: Reto Martin)

An der April-Sitzung des Gemeinderats stellte Grünen-Gemeinderat Michael Pöll einen neuen Finanzierungsansatz für den Energiefonds vor. Der Antrag kam aber nicht durch.

Die beiden zuständigen Stadträte Andreas Elliker und Fabrizio Hugentobler sehen die Notwendigkeit, das Energiefonds-Reglement mittelfristig einer Revision zu unterziehen.

Mit der Umsetzung der Kälte-Wärme-Strategie und der städtischen Liegenschaftenstrategie stehen grosse Projekte an, die aus dem Energiefonds mitfinanziert werden sollen.

GPK-Präsident Stefan Geiges (CVP) wünscht sich einen Fokus auf die Förderung von stadteigener Energieerzeugung, sei es Wärme, Fotovoltaik oder auch Wasserkraft.

2020 – und den Energiefonds gibt es immer noch. In fünf Jahren werde es den städtischen Energiefonds nicht mehr geben: Diese Prophezeiung wagte im Herbst 2012 der damalige Grünen-Gemeinderat Christian Schmid. Damit der Fonds nicht obsolet wird, wie Schmid damals argumentierte, weil die geförderten Technologien immer günstiger werden, ist mittelfristig eine Revision angezeigt. Darüber ist man sich im Frauenfelder Gemeinderat über die Parteigrenzen hinweg einig. Zuletzt ist dies im Rahmen der April-Sitzung mehrmals erwähnt worden. Damals hat Grünen-Gemeinderat Michael Pöll eine neue Finanzierung für den Fonds präsentiert, die aber keine Mehrheit fand.

Am Anfang war der Gegenvorschlag Der Sonntag, 26. September 2010, ist die Geburtsstunde des Frauenfelder Energiefonds. Die Solarinitiative ist klar gescheitert. Zum vom Stadtrat und Gemeinderat unterbreiteten Gegenvorschlag, dem Energiefonds, sagen die Frauenfelder Stimmbürger denkbar knapp Ja. Das entsprechende «Reglement über den Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld» tritt auf Anfang 2012 in Kraft. Der Fonds wird seither jährlich mit einer Million Franken gespeist, hälftig aus Steuergeldern und Mitteln der Werkbetriebe (Elektrizitätswerk). Die eine Hälfte der Einlage kann die Stadt für den Bau von eigener Energieerzeugung, Beteiligungen oder die energetische Optimierung städtischer Liegenschaften verwenden. Die andere Hälfte wird an Private ausgegeben – für Gebäudehüllen-Sanierungen, Fotovoltaik und Solarthermie (Warmwassererzeugung). Diese Hälfte des Fonds ist administrativ an das kantonale Förderprogramm angehängt. (ma)

Daniel Moos, Leiter städtische Energiefachstelle und Energieberatung.

(Bild: Thi My Lien Nguyen)

Wohin geht nun die Reise? Und verkommen die Diskussionen zu ideologischen Grabenkämpfen? Irgendjemand muss diese Revision anstossen. Fakt ist: Der Fonds zeigt Wirkung. Zum Anteil für Projekte Privater sagt Daniel Moos, zusammen mit dem kantonalen Förderprogramm beträge die Einsparung aufgrund der zugesicherten Fördermittel 1400 Tonnen CO2 pro Jahr.

«Jeder Förderfranken löst in Frauenfeld Investitionen in der Höhe von 4,30 Franken aus.»

Moos leitet die städtische Energiefachstelle und die Energieberatung. Auch aus dem städtischen Anteil konnte schon einiges mitfinanziert werden, von Fotovoltaikanlagen über Abwärme auf der Kleinen Allmend oder einer Elektro-Putzmaschine bis zur Übernahme des Wärmerings.

Projekte Privater sind an kantonale Förderung angehängt

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat, Departement für Werke, Freizeitanlagen und Sport. (Bild: PD)

Seitens Stadtrat sind Fabrizio Hugentobler und Andreas Elliker involviert. Die Werke, denen Hugentobler vorsteht, speisen den Fonds jährlich mit einer halben Million aus dem EW. Über die Verwendung des städtischen Energiefonds-Anteils berät eine stadträtliche Fachkommission, präsidiert von Hugentobler. Der Anteil für Projekte Privater ist an die kantonale Förderung angehängt. Zuständig dafür ist das städtische Departement für Bau und Verkehr, dem Elliker vorsteht. Bei ihm ist auch die Energiestadt daheim.

Andreas Elliker, Stadtrat, Departement für Bau und Verkehr. (Bild: Andrea Stalder)

Für Hugentobler steht ausser Frage, dass es Anpassungen braucht. Zu viel will er aber nicht vorwegnehmen. Es sei nun, da das Werkbetriebe-Reglement vom Gemeinderat genehmigt sei, sinnvoll, sich dem Energiefonds anzunehmen. Elliker kündigt an:

«Der Energiefonds kommt noch dieses Jahr auf die Traktandenliste des Stadtrats.»

Die Wärmering-Baustelle im Oktober 2018 an der Grabenstrasse. (Bild: Andrea Stalder)

Es brauche eine präzise Analyse, auf die eine nachhaltige Revision folgt, sagt er. In Hugentoblers Departement ist die Kälte-Wärme-Strategie eines der grossen kommenden Themen. Für ihn ist gut vorstellbar, Wärmeerzeugung sowohl über den städtischen Anteil zu fördern, was heute schon möglich ist, als auch bei den Projekten Privater die Förderkategorien um den Bereich Wärmeerzeugung zu erweitern. Auch aus Ellikers Departement wird es mittelfristig Projekte für den städtischen Fondsanteil geben, ist es doch auf baulicher Seite zuständig für die Umsetzung der städtischen Liegenschaftenstrategie.

Die Stadt sei gewillt, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen, was den Energiehaushalt städtischer Liegenschaften betrifft, sagt Elliker. Den städtischen Fondsanteil anzuzapfen, kommt für ihn aber nur bei Liegenschaften des städtischen Verwaltungsvermögens in Frage.

«Man darf das Geld aus dem Energiefonds nicht verkümmern lassen, aber es auch nicht auf Teufel komm raus einfach verschleudern.»

Es gebe Situationen, wo eine Gebäudehüllensanierung nicht mehr sinnvoll sein. Nicht nur in diesem Punkt sind sich Stadtrat Elliker und CVP-Gemeinderat Stefan Geiges, der die Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke präsidiert, einig.

Kein Energiefonds-Geld für günstigere Mietzinse

Stefan Geiges, Gemeinderat CVP und Präsident GPK Bau und Werke. (Bild: PD)

Für Geiges steht fest: «Der Energiefonds ist ein gutes Instrument.» Für ihn ist aber klar, dass das Reglement an übergeordnetes Recht auf Ebene Bund und Kanton angepasst werden muss. Das heisst: Beim Anteil Privater sollen die Förderkategorien ausgeweitet werden, auch auf Wärmeerzeugung und -versorgung. Was die Umsetzung der Liegenschaftenstrategie betrifft, sagt er:

«Aus dem städtischen Anteil dürfen keine Gebäudehüllensanierungen von städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen gefördert werden.»

Das Murg-Kleinwasserkraft der Werkbetriebe kurz vor dem Murg-Auen-Park. (Bild: Andrea Stalder)

Das Geld sei nicht dazu da, Wohnungsmietern günstigere Mietzinse zu ermöglichen. Vielmehr wünscht er sich damit die Förderung von Energieproduktion durch die Stadt, sei es Wärme, Wasserkraft oder auch Fotovoltaik. Auch die Speichertechnologie von Power-to-Gas, also die Vergasung von Strom, könnte für ihn zukünftig förderwürdig sein. «Gebäudehüllensanierungen sind zwar für sich betrachtet sehr effizient», sagt Geiges. Aber er sieht die graue Energie, die für eine solche Sanierung nötig ist und bei einem alten Haus den Nutzen im Negativen grad wieder kompensiert. Komme hinzu, dass dann oft eine Wärmepumpe zum Einsatz komme, für die es Strom braucht.

«Je schlechter die Isolation und je tiefer die Temperaturen, desto höher ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe.»

In solchen Fällen sei es sinnvoller, noch 15 Jahre auf eine Gasheizung zu setzen, weil das Haus danach sowieso seine Lebensdauer erreicht hat. Zudem verweist Geiges auf die Flughöhe der Energiepolitik. Bestimmend seien Bund und Kanton. «Frauenfeld muss diese übergeordnete Energiepolitik unterstützen.»

Michael Pöll, Gemeinderat Grüne. (Bild: PD)

Dezidiert anderer Meinung ist da Michael Pöll. Der GP-Gemeinderat sieht die Stadt in der Pflicht, Energiepolitik zu machen und dabei auch Schwerpunkte zu setzen. Ein wichtiger Aspekt ist für ihn eine neue Finanzierung des Energiefonds. Sauer stösst ihm der Umstand auf, dass über den Energiefonds mit Steuergeldern städtische Projekte gefördert werden. Hier beisse sich die Schlange in den Schwanz. Diese Finanzierungsquelle soll nach Pöll wegfallen.

«Die öffentliche Hand muss von Gesetzes wegen energetisch hochwertig bauen, das ist nicht freiwillig.»

Ebenfalls kippen will er die Finanzierung der halben Fonds-Million aus dem Elektrizitätswerk. Denn es sei nicht sinnvoll, Strom zu verteuern und zugleich auf Fernwärme zu setzen, die für die Wärmepumpen Strom benötige. Dafür schlägt er vor, auf jede abgesetzte Kilowattstunde Erdgas einen halben Rappen aufzuschlagen – statt 0,67 Rappen/Kilowattstunden auf den geplanten Biogasanteil von zehn Prozent gemäss dem im April genehmigten Gastarifreglement. So käme man schliesslich wieder auf die eine Million pro Jahr für den Fonds. «Weil es zu wenig Biogas gibt, fliessen zwei Drittel des Biogasrappens für Zertifikate ins Ausland», sagt Michael Pöll. Zudem sei Biogas zu hochwertig, um es einfach zu verheizen.

Am meisten Wertschöpfung für die Frauenfelder Wirtschaft

Fotovoltaik auf den Dächern der Frauenfelder Werkbetriebe. (Bild: Reto Martin)

Pöll würde gerne nebst Fotovoltaik und Solarthermie vor allem auf Gebäudehüllensanierungen setzen. «Denn dafür fehlt Privaten oft das Geld.» Die Hebelwirkung sei mit Abstand am grössten, sowohl was die Wertschöpfung für die lokale Wirtschaft betreffe, als auch bei der CO2-Einsparung. Die Gebäudehüllensanierungen würden nach Pölls Meinung sinnvollerweise mit Wärmepumpen kombiniert. Diese seien mittlerweile so gut, dass es nicht mehr aufwendige Sanierungen brauche wie früher. Er verweist auf den kürzlich als Gesetzesentwurf präsentierten Kantonalzürcher «Klimadeal». Zürich will demnach mit 33 Millionen Franken den Umstieg auf Wärmepumpen fördern. Pöll sagt:

«Der vom Frauenfelder Gemeinderat beschlossene Biogasweg führt nicht zum Ziel.»