Anstossen nach Feierabend Bevor es noch schlecht wird: Die Mukönbrauerei in Eschlikon lud am Freitagabend zu Freibier Der Absatz der Hinterthurgauer Kleinstbrauerei brach pandemiebedingt ein. Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Biers in Dosen und Flaschen nahte. Die Betreiberfamilie Müller brachte das Braugut deshalb gratis unter die Leute.

Vor der Mukönbrauerei stossen diese drei Bierliebhaber mit einem Gratisgetränk an. Bild: Christoph Heer

Ein Prosit auf Mükon. Bekannt geworden ist die Eschlikoner Bierbrauerei von Delila und Beat Müller, die seit 2017 produziert, durch ihre drei Standardbiere Hell, Dunkel und Weizen. Das Repertoire reicht mittlerweile aber von Cider aus Bioäpfeln über das Passion-Bier mit Früchten bis zu einem fassgereiften Sour-Wheat. Bierliebhaberinnen und -liebhaber kommen anhand der unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen voll und ganz auf ihre Kosten.

Die Betreiber Beat und Delila Müller im Gespräch mit einem Kunden (rechts). Bild: Christoph Heer

Nun war die Sachlage so, dass viele Passion-Büchsen und ebenso viele Flaschen Sour-Wheat ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht oder gar überschritten haben. Darum starteten Müllers am Freitagabend, zum zweiten Mal die Aktion «Gratisbier für alle». Coronabedingt haben sich die Betreiber gezwungen gesehen, die Bierproduktion herunterzufahren. Da viele Anlässe aus der Agenda gestrichen worden sind, ist die Nachfrage markant gesunken. Beat Müller sagt:

«In einem normalen Jahr produzierten wir schon mal um die 10'000 Liter Bier. Heuer sind es bis dato lediglich einige hundert Liter.»

Anfänger treffen auf ambitionierte Amateure

Seine Frau Delila betreut derweil die ersten Kunden, die sich über die verschiedenen Biersorten informieren – und natürlich auch degustieren wollen. Zwei Besucher sind aus Berlingen angereist, sie seien durch die Zeitung auf den kostenlosen Ausschank der Brauerei Mükon aufmerksam geworden.

«Wir interessieren uns für alle Mikrobrauereien im Thurgau, selber haben wir nämlich auch angefangen damit. Unsere Bierproduktion steckt jedoch noch in den Kinderschuhen.»

Nach ihren ersten Schlucken sind sie voll des Lobes. «Das helle Mükon schmeckt sehr gut», sagen die beiden.

Es schmeckt nicht nach Grossproduktion

Ein Männertrio stösst ebenfalls mit einem frischgezapften Hellen an. Ihr erstes Resümee lautet:

«Es schmeckt nicht so, wie man es von den grossen Bierherstellern kennt – und das ist auch gut so.»

Immer mehr Besucher kommen, die einen verlassen das Brauereiareal mit vollen Getränkekisten, andere füllen ihre Taschen. Nebst der Mükonbrauerei in Eschlikon sind in der Region auch das Fischinger Pilgrim und das Riethöfler aus Hurnen als innovative Biere bekannt. «Wir geniessen untereinander eine tolle Freundschaft, helfen uns auch mal aus und sind weit weg von einem Konkurrenzdenken», sagt Beat Müller. Mükon gibt es im Übrigen auch als Bierbrand oder als Malzmüesli. Will heissen: Die Ideen sind den Müllers noch längst nicht ausgegangen. Ein Besuch in Eschlikon lohnt sich – auch im Sinne, dabei regionale Produzenten zu unterstützen.