BESTNOTE «70 Prozent der Ertrinkungsopfer sind zwischen 20 und 25 Jahre alt»: Warum Bettina Widmer aus Diessenhofen eine Arbeit über die Gefahren und die Sicherheit auf dem Rhein verfasst hat Kantischülerin Bettina Widmer aus Diessenhofen hat ihre Maturaarbeit über die Sicherheit auf dem Rhein verfasst. Ein Dauerthema, nicht erst seit der jüngsten Tragödie.

Bettina Widmer zeigt am Laptop in der Wohnstube ihrer Eltern ihre Maturaarbeit. Bild: Dieter Ritter

Eine spannende Geschichte, die auf zahlreichen Befragungen und eigenen Kindheitserinnerungen basiert. So zeigt sich die Maturaarbeit von Bettina Widmer aus Diessenhofen in groben Zügen, die am Rhein aufgewachsen ist und als SLRG-Leiterin Jugendrettungsschwimmen ausgebildet ist. Infos für die 142 Seiten umfassende Arbeit holte sich die Maturandin auch bei einer Versicherung und der schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung.

Bei ihren Recherchen stellte Bettina Widmer fest, dass sich viel Unglück mit einfachen Strategien vermeiden liesse. In einer übersichtlichen Tabelle fasst sie ihre Vorschläge zusammen. Es sind Ideen, die sich mit wenig finanziellem Aufwand umsetzen lassen würden. Sie empfiehlt einen Online-Test über die Gefahren des Rheins mit einer kleinen Belohnung. Widmer schlägt auch vor, Unfallvideos der Polizei als Abschreckung zu veröffentlichen. Für Migrantinnen und Migranten seien die Warnhinweise nicht verständlich, sie sollten in viele Sprachen übersetzt werden. Wer den QR-Code auf den Plakaten mit Verhaltensregeln einliest, finde nur deutschen Text.

Lernen, Risiken richtig einzuschätzen

Der Schutz der Kinder ist in Widmers Arbeit ein zentrales Thema. Erstmals im Lehrplan 21 sei ein Kapitel über Sicherheit am und im Wasser enthalten. Widmer meint:

«Ein Schritt in die richtige Richtung.»

Die Umsetzung in der Praxis werde den Lehrpersonen überlassen. Widmer moniert, dass es in diesem Kapitel zu wenig stufengerechte Hinweise auf Gefahren im Zusammenhang mit Gewässern gebe. Es sei wichtiger, Risiken richtig einzuschätzen, als perfekt schwimmen zu können. Der Umgang mit Gefahren ist gemäss Unfallstatistik von Geschlecht und Alter abhängig. «80 bis 90 Prozent aller Ertrinkungsopfer sind männlich, 70 Prozent sind 20 bis 25 Jahre alt», schreibt Widmer.

Die Vorbereitung für ihre Arbeit war für die Maturandin eine spannende Zeit. «Im Sommer 2020 wurde ich von Urs Thaler zu einer Schifffahrt auf dem Rhein eingeladen», sagt sie. Thaler ist Kapitän der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Dabei erfuhr sie vieles, was den Passagieren verborgen bleibt. Die Freizeitkapitäne seien mit der Situation auf dem Rhein oft überfordert. Sie sollten auf dem See üben, bevor sie sich in fliessendes Gewässer wagen, empfiehlt Thaler.

Urs Thaler, Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Bild: Reto Martin

Er erzählte Widmer von einer Frau, die in Panik aus ihrem Gummiboot sprang und von der Schiffsschraube unter das Schiff gezogen wurde. Thaler hörte Warnrufe, steuerte so, dass sich die Propeller in die Gegenrichtung drehten, die Frau wurde nach oben gespült und gerettet. Es gebe immer mehr Boote und andere schwimmende Objekte auf dem Rhein, immer mehr kritische Situationen, habe Thaler erzählt.

Traurige Erinnerungen an tödlichen Unfall

Zuletzt in trauriger Erinnerung bleibt die Tragödie vom Ostermontag mit einer 29-jährigen Taucherin, die nach einer Kollision mit einem Kursschiff nur noch leblos geborgen werden konnte. Eine Erklärung dafür hat Widmer nicht. «Ich will nicht spekulieren. Die Ursache ist meines Wissens noch nicht geklärt», meint Widmer.

Bei der gross angelegten Suchaktion nach der vermissten Taucherin am Ostersonntag waren auch Polizeiboote und ein Helikopter im Einsatz. Bild: Screenshot

Die Sicherheit auf dem Rhein ist ein Dauerbrenner, auch mit den Schifffahrtszeichen, sogenannten Wiffen, die den Verlauf der Fahrrinne anzeigen. Sie sind Ursache vieler, zum Teil schwerer Unfälle. Widmer zitiert zu diesem Thema Kapitän Thaler. «Es braucht Wiffen. Radargeräte und GPS genügen nicht, sie sind nur auf zwei bis drei Meter genau», lässt Thaler verlauten. Das sei für die schmalen Fahrrinnen mit Untiefen und Felsen zu wenig. Die Polizei sucht nach Lösungen, um Wiffen weniger gefährlich zu machen. Derzeit laufen Tests mit speziellen Bojen. Drehkörper an starren Konstruktionen erwiesen sich bei früheren Tests als ungeeignet.

Die Prämierungsfeier für die Maturaarbeiten findet am 25. Mai in der Aula der Kanti Schaffhausen statt. Widmer kennt ihre Note bereits. Sie wurde in allen Teilen mit der Maximalnote bewertet. Die Schulleitung schlug ihre Arbeit zur Prämierung vor. Das wäre ein Diplom und ein Preisgeld. Im Juni tritt Widmer zu den Abschlussprüfungen an. Wenn alles gut geht, macht sie dann einige Praktika, das erste in der Rehabilitationsklinik St.Katharinental in Diessenhofen. Dann will sie Ergotherapie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur studieren.