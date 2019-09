Beste Konfitüre im Thurgau besteht aus Johannisbeeren und Vanille

Ein Kilogramm schwarze Johannisbeeren waschen und mit einem Deziliter Wasser aufkochen. Die Mischung durch ein Geleesieb giessen und über Nacht abtropfen lassen. Den so gewonnenen Fruchtsaft in ein Litermass giessen und mit der gleichen Menge an Gelierzucker in eine Pfanne geben (beispielsweise sieben Deziliter Fruchtsaft erfordern 700 Gramm Gelierzucker). Zwei Vanilleschote auskratzen und die Mischung zirka für fünf Minuten aufkochen. Dann eine Löffelprobe durchführen: Einen Teelöffel Gelee auf einen kalten Teller geben. Wird der Gelee innerhalb einer Minute fest, ist er fertig. Den Gelee in heiss ausgewaschene Gläser füllen, den Deckel zuschrauben und zirka zehn Minuten auf den Kopf stellen. Dann ist der Gelee fertig und für mindestens ein Jahr haltbar. (vst)