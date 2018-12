Trotz Regentropfen: Der Eschliker Chlausmarkt zieht viele Besucher an

Der Chlausmarkt vom «Xaver» verweht

Einer der wohl kleinsten Weihnachtsmärkte fand am Donnerstagabend in Eschlikon statt. Auch das Sturmtief Xaver, welches die Schweiz am Rande streifte, konnte dem munteren Treiben nichts anhaben. Am meisten Sympathisanten hatten drei besondere Gäste.