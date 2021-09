Kollegialitätsprinzip Nach Ueli Maurers Kritik an Coronaregime: Bundespräsident Guy Parmelin verzichtet auf einen Rüffel

An einem SVP-Anlass hat Bundesrat Ueli Maurer scharfe Kritik an der Coronapolitik geübt. Damit habe er einmal mehr das Kollegialitätsprinzip missachtet, moniert vor allem die SP. Doch Bundespräsident Guy Parmelin nimmt seinen Parteikollegen in Schutz.