Besoldung Auch Stand-by muss sich lohnen: Stadtrat Frauenfeld zahlt Werkhofmitarbeitenden Winterdiensteinsätze rückwirkend nach Knapp 20 Angestellte des städtischen Werkhofs dürfen sich freuen. Weil sich herausgestellt hat, dass der Winterdienst in den vergangenen fünf Jahren nicht einheitlich vergütet wurde, erhalten sie nun rückwirkend Nachzahlungen in der Höhe von insgesamt 420'000 Franken. Damit sich das nicht wiederholt, überprüft der Stadtrat nun die entsprechenden Reglemente und Verordnungen.

Ein Lastwagen mit Pfadschlitten unterwegs in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (15. Januar 2021)

Jede Nacht könnte der Telefonanruf kommen. Und dann muss es schnell gehen. Denn Schnee und Eisglätte machen keine halben Sachen. Das ist der Alltag von Mitarbeitenden des städtischen Werkhofs in den Wintermonaten. Wer Winterdienst macht, muss jeweils eine Woche am Stück rund um die Uhr erreichbar und innert Kürze im Werkhof sein – ob das nun mittwochnachts um 4 Uhr ist oder am Sonntagnachmittag. Doch es gibt auch Zeiten ohne Einsätze. Einsatzbereit muss man gleichwohl sein. Und genau um diese Stand-by-Zeit geht es.

Bisher keine einheitliche Handhabe der Vergütung

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Eine Überprüfung der Entschädigungen für den Winterdienst der Stadt Frauenfeld habe ergeben, dass diese Vergütung bisher nicht einheitlich gehandhabt wurde. So heisst es in einer Medienmitteilung des Stadtrats. Und weiter:

«Rechtliche Abklärungen haben gezeigt, dass eine Entschädigung geschuldet ist.»

Deshalb hat der Stadtrat kürzlich beschlossen, den betroffenen Mitarbeitenden für nachvollziehbare Einsätze rückwirkend auf fünf Jahre eine Entschädigung gemäss der Entschädigungstabelle 2022 zur kleinen Besoldungsverordnung im Betrag von 420'000 Franken (inklusive Sozialleistungen) auszurichten.

Knapp 20 Werkhofmitarbeitende erhalten Geld zeitnah überwiesen

Wie Stadtrat Andreas Elliker als Departementsvorsteher Bau und Verkehr erklärt, habe es 2016 eine Anpassung bei der Handhabe mit derartigen Vergütungen beim Werkhof gegeben. Das führte zu dieser unglücklichen Situation. Daraufhin wurden Werkhofangestellte beim Stadtrat vorstellig, der sich des Themas annahm und nun im Sinne der Mitarbeitenden diese Lösung präsentieren konnte. Laut Elliker werden knapp 20 Mitarbeitende zeitnah eine Überweisung erhalten.

Um eine solche Situation künftig zu vermeiden, werde der Stadtrat das Personalreglement und die Verordnungen überprüfen, vereinheitlichen und präzisieren. Da die Ansprüche sich aus bestehenden Verträgen und Reglementen ergeben, würden sie gebundene Ausgaben darstellen, wofür der Stadtrat aufgrund seiner Finanzkompetenzen abschliessend zuständig sei. Der Aufwand wurde zu Lasten der Jahresrechnung 2021 zurückgestellt, heisst es in der Medienmitteilung.