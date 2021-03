Die Regierung will der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen beitreten. Damit könne die Harmonisierung in diesem Bereich zwischen Bund und den Kantonen erreicht werden. Eine «Preisniveau-Klausel» will die Exekutive jedoch nicht ins Gesetz schreiben. Kantonsräte, die das fordern, halten sie jedoch für notwendig.