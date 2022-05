Berufswettkampf Zwei junge Frauenfelder gehören neuerdings der Schweizer Schreiner-Nationalmannschaft an Das sanktgallische Altstätten bringt Frauenfelder Jungschreinern Glück. Der 18-jährige Elia Wettstein wurde an den Regionalmeisterschaften Erster, der 17-jährige Matteo Bussinger holte den dritten Platz. Beide machen ihre Lehre bei der Schreinerei Fehlmann in Müllheim.

Elia Wettstein am Wettkampf in Altstätten. Bild: PD

Am Schluss war es eine klare Sache: Mit 93 Punkten lieferte Elia Wettstein aus Frauenfeld (Lehrbetrieb Schreinerei Fehlmann, Müllheim) eine starke Leistung ab und liess die anderen 28 Teilnehmenden der regionalen Meisterschaften der Gruppe Ost in Altstätten hinter sich. Rang drei (79,54 Punkte) holte sich mit Matteo Bussinger ein zweiter Frauenfelder, der ebenfalls bei der Schreinerei Fehlmann die Lehre macht. Nebst Medaillen und Preisen haben sie sich auch einen Platz in der Schreiner-Nationalmannschaft 2022 gesichert.

13,5 Stunden Zeit für eine schwierige Aufgabe

Das Aufgabenstück war ein Tisch mit verschiedenen Verbindungen sowie einem Rahmenfragment mit furnierten Füllungen und einer Schublade. Die Teilnehmenden hatten dafür 13,5 Stunden Zeit, auf zwei Tage verteilt. Die Meisterschaften fanden im Rahmen der Messe Rhema vergangenes Wochenende statt.

«Als ich mit dem Tisch fertig war, hatte ich ein gutes Gefühl. Auch weil die anderen meine Arbeit als sehr gut bewerteten.»

Matteo Bussinger am Wettkampf in Altstätten. Bild: PD

Das sagte der 18-jährige Wettstein, der im dritten Lehrjahr ist. Auch Bussinger strahlte. «Ich rechnete mit einem Platz unter den ersten zehn. Ich war mir nicht sicher, ob es für die besten drei reicht, als ich die Arbeiten der anderen gesehen habe», sagte der 17-Jährige, der im zweiten Lehrjahr ist. Wettstein und Bussinger erhielten während Arbeit Zeit, um gemeinsam trainieren zu können. Bussinger erzählt:

«Unser Arbeitskollege Severin Bichsel, der vor zwei Jahren zur Schreinernati gehörte, war ein guter Trainer. Er hat uns viele Tipps gegeben, uns immer wieder gepusht und motiviert.»

Über den Sommer wird die Nationalmannschaft für Trainings zusammenkommen. An drei eintägigen Wettkämpfen werden schon erste Punkte gesammelt, ehe es dann an den Swiss-Skills in Bern im September ernst gilt. Die oder der Beste in der Kategorie Möbel und Massivholz holt sich nicht nur den Schweizer-Meister-Titel, sondern darf auch 2024 an die World-Skills nach Lyon (F) fahren. (red)