Berufsmaturität «Die Wirtschaft wartet draussen»: Hoffnung auf viel Nachwuchs in technischen Berufen 101 Frauen und Männer erlangten am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld die Berufsmaturität. Zudem wurden fünf Teams für ihre interdisziplinären Projektarbeiten mit einem Award ausgezeichnet.

Mit dem ZHAW-Award ausgezeichnet: Ein guter Startimpuls für das anstehende Studium und spätere Berufsleben. Donato Caspari

«Sie sind gefragt. Man wartet in der Wirtschaft draussen auf Sie, denn gerade in den technischen und naturwissenschaftlichen Branchen herrscht ein grosser Arbeitskräftemangel», sagte René Strasser, der Rektor des Berufsbildungszentrums für Technik (BZT) Frauenfeld, im Beisein der Thurgauer Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler. Er forderte die Berufsmaturandinnen und -maturanden auf, ihren zukünftigen Berufsweg in einem technischen Beruf zu suchen, zumal dort die Erfolgsaussichten gut seien.

Besonders gross dürfte die Freude bei den beiden Jahrgangsbesten gewesen sein: Mit Pascal Wettstein aus Wängi und Jonas Berlinger aus Wiesendangen erreichten zwei Vollzeitstudenten des Jahrganges BM2 Technik, Architektur, Lifesciences die Traumnote 5,6.

Durchs Studium viel für Leben gelernt

Ob sie einen ähnlichen Weg wie Philipp Osterwalder einschlagen werden, der im Jahr 2016 in Frauenfeld sein Berufsmaturitätszeugnis entgegennehmen durfte, ist noch offen. Doch Osterwalder, mittlerweile Geschäftsführer und Co-Gründer von 1LIMS, eines auf die Digitalisierung von Qualitätsprozessen in Laboren spezialisierten Unternehmens, riet seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern dazu, ein Studium in Angriff zu nehmen. Denn in diesem habe er gelernt, Netzwerke aufzubauen und mit Stress, Druck und grösseren Arbeitsmengen umzugehen. «Ich habe dort Fähigkeiten erworben, die mir – abgesehen von dem Abschluss – heute sehr viel weiterhelfen», so Osterwalder. Vor allem habe er gelernt, an einer Vision festzuhalten.

Er und seine Freunde hätten nach dem Studium eineinhalb Jahre an einer Lösung bei der Digitalisierung von Qualitätsprozessen in Laboren herumgedoktert, bis der Prototyp eines Programms stand, mit dem man die ersten beiden Kunden gewann. Dies habe gereicht, um weiterzumachen. Denn im Studium habe er gelernt, dass, «wenn man etwas anfängt, man es auch fertigmachen muss». Diesen Durchhaltewillen, gepaart mit einem hohen Mass an Kreativität und Empathie gegenüber den Mitarbeitenden und Mitstudierenden, wünschte Osterwalder den Anwesenden für die Zukunft.

Der BZT-Award geht an das Team Carmen Kesselring/Daria Kolb. Donato Caspari

Fünf Arbeiten werden ausgezeichnet

In Sachen Teamfähigkeit hatten sich schon diverse andere Maturandinnen und Maturanden bewiesen, wurden sie doch für ihre interdisziplinären Projektarbeiten ausgezeichnet. So erhielten die Teams Owen Roeschli/Nino Ganz («Das Schwungrad als Energiespeicher»), Stefanie Keller/Marius Bolliger («Entwicklung einer Konstruktion zum Jonglieren verschiedener Bälle»), Philipp Lichtleitner/Lucca Zuberbühler («Entwicklung Plug & Play Lichtcontroller Party Control») und Bryan Uhlmann/Nicolas Rütti («Die Regenwasseraufbereitung») einheitlich für ihre Leistungen den ersten Preis des ZHAW-Awards verliehen.

Der BZT-Award ging ans Team Carmen Kesselring/Daria Kolb, das sich mit der Frage «Taugt Essig als Universalreiniger?» beschäftigt hatte.

Die Feier vom Donnerstagabend im Frauenfelder Casino wurde musikalisch umrahmt von Amelia Amanda (Harfe und Gesang) und Dani Rieser am Klavier.