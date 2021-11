Blutdruck messen und mit Joghurt verpflegen: Junge Frauenfelder bekommen am Zukunftstag im Tertianum Friedau Einblick in Pflegeberufe

Am Donnerstag führte das Tertianum Friedau in Frauenfeld einen Zukunftstag für Kinder und Jugendliche durch. Unter dem Motto «Seitenwechsel» wurden die Knaben dazu eingeladen, einen eher frauenlastigen Beruf kennen zu lernen. Die Teilnehmenden konnten an Posten diverse Aufgaben ausprobieren, um sich in die Lage der Pflegenden sowie der Anwohnenden zu versetzen.