BERUFSBEISTANDSCHAFT «Nicht-Information», «beschönigend», «ungenügende Ursachenforschung»: CH-Gemeinderat kritisiert Frauenfelder Stadtrat für eine Vorstossbeantwortung Stadtparlamentarier Peter Hausammann hätte sich bei der Beantwortung seines Vorstosses zu den Problemen bei der Berufsbeistandschaft mehr Selbstkritik des Stadtrats gewünscht. Stadträtin Barbara Dätwyler Weber sagt, es sei nicht ihr Stil, eine oder einen Schuldigen zu benennen. Wichtiger sei es, Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Eingangsbereich der Berufsbeistandschaft an der Rheinstrasse 8. Bild: Andrea Stalder

Zufriedenheit ist ein grosses Gut. Peter Hausammann indes ist nicht zufrieden mit der Antwort des Stadtrates auf die Einfache Anfrage «Probleme und Mehrkosten bei der Berufsbeistandschaft». Mit einer Persönlichen Erklärung im Gemeinderat am Mittwochabend rügte der CH-Gemeinderat drei konkrete Punkte.

Peter Hausammann, Gemeinderat CH. Bild: PD

Der umfangreichen Vorstossantwort ist zu entnehmen, dass in der Vergangenheit vieles im Argen lag bei der städtischen Berufsbeistandschaft. Diese war eine Zeitlang kaum noch funktionsfähig. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) schaltete das Obergericht als Aufsichtsgremium ein. Es war zusätzliches Temporärpersonal notwendig. Das Resultat: massive Mehrkosten in den Jahren 2019 und 2020. Als Hauptgründe für diesen Missstand machte der Stadtrat ein Missverhältnis zwischen den Berufsbeiständen und dem kaufmännischen Support aus. Es mangelte an klaren Zuständigkeiten und entsprechenden Strukturen. Mehrere personelle Ausfälle verschärften die Problematik zusätzlich.

«Stadtrat informierte erst, als er musste»

Hausammann verdankt zwar die umfangreiche Beantwortung, aber hält fest, es sei «erschreckend», wie es sein könne, «dass eine ganze Abteilung so lange so gravierende Probleme» habe und dass es so lange gedauert habe, bis eingegriffen worden sei.

«Die Beantwortung wirft also Fragen auf.»

Es habe keinerlei Information der Öffentlichkeit stattgefunden. «Der Stadtrat informierte erst, als er musste.» Hausammann fragt, wie sich das mit den Aussagen des Stadtpräsidenten zur stadträtlichen Informationspolitik an der Januar-Gemeinderatssitzung verträgt. Er erinnere gerne an die Kommunikationsweisheit: «Irgendwann fliegt Dir eh alles um die Ohren!» Hausammann kritisiert die ungenügende Ursachenforschung. Die Beurteilung des Stadtrats greife zu kurz, führe aber unweigerlich zur Frage der Führungsverantwortung. Darüber hinaus findet er den Grundtenor der Beantwortung beschönigend.

«Etwas mehr Selbstreflexion und Selbstkritik hätte ich schon erwartet.»

Auf Anfrage dieses Mediums sagt Hausammann: «Nur mit einer richtigen Vergangenheitsbewältigung kann man auch die richtigen Weichen für die Zukunft stellen.» Es habe ihn verwundert, dass die Beantwortung zu möglichen Führungsproblemen schweige. Denn Kündigungswellen sowie unklare Zuständigkeiten, Abläufe und Strukturen wiesen in der Regel auf eben solche hin. Das müsse nachgeholt werden. Auch zum sensiblen Thema der bebeiständeten Personen sei in der Antwort zu wenig zu lesen. Wie Hausammann sagt, habe er sowohl nach der Einreichung des Vorstosses als auch nach dessen Beantwortung viele Rückmeldungen erhalten, die ihn stützten.

Unter neuer Amtsleitung und politischer Führung seit 2019

Barbara Dätwyler Weber, Stadträtin Departement Gesellschaft und Soziales. Bild: Andrea Stalder

Seit Anfang 2019 haben die Sozialen Dienste mit Martin Gfeller einen neuen Amtsleiter, er folgte auf Turi Schallenberg. Im Sommer desselben Jahres übernahm Stadträtin Barbara Dätwyler Weber die politische Verantwortung von alt Stadträtin Christa Thorner. Die Stadträtin und der CH-Gemeinderat haben für kommende Woche ein persönliches Treffen vereinbart.

«Ich weiss nicht, was Peter Hausammann mit seinem Vorstoss beabsichtigte. Aber es ist definitiv nicht mein Stil, einer oder mehreren Personen konkrete Schuldzuweisungen zu machen. Das wollten wir nicht.»

Stadträtin Dätwyler Weber sagt das. Eine oder einen Schuldigen werde man sicher nicht benennen. Intern habe man aber natürlich Strukturen geschaffen und optimiert, damit so etwas nicht mehr passieren könne. Die ergriffenen Massnahmen seien ja auch in der Beantwortung aufgezeigt worden. Vergangenheitsbewältigung sei wichtig, noch wichtiger sei es aber, die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Soweit Gfeller und sie in eigener Verantwortung zurückblicken konnten, habe man alles aufgearbeitet.

«Von Intransparenz und beschönigenden Aussagen kann also nicht die Rede sein.»

Dätwyler Weber und Gfeller in wöchentlichem Austausch mit Kader

Gfeller und sie hätten einen Führungsstil eingeführt, der sehr eng sei. Mit den Führungspersonen finde wöchentlich ein Austausch statt. Wie sie von Mitarbeitenden erfahren habe, generiere diese enge Führung eine gewisse Sicherheit.

Martin Gfeller, Amtsleiter Soziale Dienste. Bild: PD

Unter Gfeller und ihr habe man die Kommunikation derart angepasst, dass man sich primär der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen gegenüber zu vollständiger Transparenz verpflichtet fühle. «Wir haben proaktiv informiert.» Auch der Stadtrat sei jederzeit auf dem neuesten Wissensstand gewesen, sagt Dätwyler Weber. Was die bebeiständeten Personen betrifft, so seien diese zu jeder Zeit ausreichend betreut gewesen, entweder von den städtischen Beiständen oder von der hinzugezogenen externen Firma. Andernfalls hätte die Kesb der Stadt Mandate entzogen, was bekanntlich nicht geschehen sei. Zudem seien die Verluste der Vermögenswerte ja in der Beantwortung aufgezeigt worden.

«Aus Datenschutzgründen können wir jedoch keine Einsicht in einzelne Dossiers geben.»

Ursula Duewell, Gemeinderätin FDP und Präsidentin GPK Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen. Bild: Reto Martin

Was Hausammanns Vorschlag anbelangt, ein geeignetes Mittel für die Zukunft sei ein direkter Austausch zwischen der zuständigen GPK und der Kesb, sagt Dätwyler Weber: «Ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass dies zur weiteren Klärung beiträgt.» Letztlich sei es aber Sache der GPK respektive in diesem Fall Sache der GPK-Präsidentin Ursula Duewell, welche Gäste an die Kommissionssitzungen eingeladen würden.