Berlingen Berlingen macht sein Weinfest zu einem Event Das 23. Berlinger Weinfest lockt Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an.

Die Alphorneinlagen von Franziska Dütsch und Hans Traber untehalten die Gäste des Weinfests.

«Auf dieses Berlinger Weinfest sind wir schon als Jungverliebte abgefahren», sagt ein Paar, das anonym bleiben will. «Ja, es macht einfach gute Laune,» bestätigen Teenager.

Das 23. Berlinger Weinfest wurde am Samstag – unter Einhaltung der Covid-Vorschriften – ein wundervolles Fest, das mit überraschend vielen Besuchern unter freiem Himmel stattfinden durfte.

Organisiert vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Berlingen, unter der engagierten Mitwirkung der Schützengesellschaft, der Musikgesellschaft, der Männerriege, dem Wild-Donkey-Club sowie vielen ehrenamtlich Engagierten, wurden nicht nur die vier im Dorf verteilten Weinlokale zu originellen Treffs, sondern das ganze Dorf machte das Weinfest zu einem Event, das Freunde zusammenhält und neue dazugewinnt. Mit viel Herzblut wurde alles in dieser von der Pandemie geschüttelten Zeit mobilisiert. Reissenden Absatz fanden die Berlinger Weiss-, Rosé-, und Rotweine und die weiteren Spezialitäten, alles untrennbar verbunden mit einer kulinarischen Vielfalt.

Teilweise kamen die Besucher aus den Unterseedörfern mit ihren Booten. Mit dem Oldtimer-Postbus «Gmünders Postli» reisten Fans aus Weissbad an. Parkgebühren? Nein, nicht am Weinfest. Die Berlinger Parkautomaten trugen am Weinfest Tarnkappen. Das Geld kam auch sonst in Umlauf. «Die persönlichen Kontakte halten das Miteinander zusammen», betonen Gäste aus dem Schwarzwald.