Berlingen lädt zum 21. Weinfest ein Für das 21. Berlinger Weinfest am Samstag setzen die sieben Dorfvereine auf das bewährte Konzept mit sechs Weinlokalen, Kulinarik und viel Unterhaltung.

Besucher stossen mit Wein vom Untersee an. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Für das 21. Berlinger Weinfest diesen Samstag, 1. September, setzen die sieben Dorfvereine wiederum auf sechs gemütliche Weinlokale, die selbst erwandert werden können, oder in die man sich von Walter Farners Zweispänner bequem kutschieren lassen kann.

Bei den Schützen im Keller von Matthias Schneider werden Raclettes garniert angeboten. Dazu spielt und singt der Gitarrist Dave Schneider Country und Western. Der Männerchor, neu im Foyer der Unterseehalle, serviert Fischchnusperli und gibt um 17, 19 und 21 Uhr Kostproben. Chili con Carne und Hotdogs stehen bei der Musikgesellschaft vor und in der alten Turnhalle auf der Karte. Den musikalischen Auftakt macht die MGB um 18 Uhr, ab 20 Uhr gibt die befreundete Musikgesellschaft Schlatt-Unterkrähen (D) den Ton an. Damenriege und Turnverein bieten in der Sägerei Lutz Bar- und Tischbetrieb mit zwei Getränkekarten an. Hier geniesst man Pizza und Grilladen sowie Partymusik. Mit Rehpfeffer aus eigener Jagd lockt die Männerriege an der Oberdorfstrasse, Musik kommt ebenfalls ab Band. Bleibt der Nautic-Club im Werkhof, der seinen Risotto und Chäschüechli auftischt, musikalisch untermalt von Hanspeter Bollis Musik.

An mehreren Stationen gibt es auch kleine Portionen, und es werden zusätzlich Bier und Most, Kaffee und selbst gebackene Kuchen, einheimische Schnäpse, alkoholfreie Getränke angeboten. Am Weinfest kostenlose Parkplätze stehen auf der Stedi, im Gupfen, auf dem Bahnhofplatz sowie entlang der Berg- und Schulhausstrasse zur Verfügung. Vorteilhafter ist jedoch eine Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. (red)