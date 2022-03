Berlingen Ein Jahr zum Feiern: «Wieder am Ort, wo alles begann.» Die Musikgesellschaft Berlingen feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit zwei Festanlässen. An der Auftaktveranstaltung vom Samstag, 26. März, präsentierten die Musikerinnen und Musiker den überarbeiteten Adolf-Dietrich-Marsch mit dem neuen Titel «s`Haagschlüpferli».

Die Musikerinnen und Musiker an der Auftaktveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Musikgesellschaft Berlingen. Bild: Michael Canonica

Die enge Adolf-Dietrich-Stube vibrierte schon, da hatte das Ensemble der Musikgesellschaft Berlingen (MGB) den Adolf-Dietrich-Marsch mit dem Titel «s`Haagschlüpferli» noch gar nicht gespielt. Bei frühsommerlichem Wetter am Samstagnachmittag fand der erste Auftritt der MGB statt – mit Vorstellung des Jubiläumsjahres 2022 in der historischen Stube des Malers Adolf Dietrich.

Willi Tobler

Leiter Adolf-Dietrich-Haus Bild: Michel Canonica

1922, also vor 100 Jahren, wurde in dieser Stube am 29. November die MGB gegründet. In jener Zeit war die Dietrich-Stube ein Treffpunkt für gemütliche Musik- und Spieleabende. Der Maler hat, so erzählte Willi Tobler, Leiter des Adolf-Dietrich-Hauses, nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1905 und seines Vaters im Jahr 1918, seine Stube zum geselligen Treffpunkt gemacht.

Zum Beweis legte Tobler eine undatierte Zeichnung mit einer Männergruppe rund um einen Tisch aus einem Dietrich-Skizzenbuch vor. Die Kopie der Zeichnung überreichte er dem Präsidenten der MGB, Jeremy Wirz. Noch heute ist die Stube erhalten wie einst. Das Präsidium übernahm 1922 Eugen Merz. «Das ist der Grossvater von Alt-Bundesrat Merz. Er war zur Zeit der Gründung der MGB Gemeinderat und später von 1927 bis 1940 Gemeindeammann. Dirigent war damals Wilhelm Füllemann», erzählte Präsident Wirz.

«Jetzt, 100 Jahre später, sind wir von der MGB wieder zurück an dem Ort, wo alles begann.»

Das 100-jährige Bestehen wird mit zwei Jubiläumsanlässen gefeiert – mit Unterstützung aller Dorfvereine. Am Sonntag, 26. Juni, wird auf dem Stediplatz der Festakt gestartet, mit der MGB und dem Musikverein Tägerwilen, den Dorfvereinen und weiteren Musikvereinen aus der Region. Ohne Details zu verraten, sagte Wirz: «So wollen wir die Schweizer Vereinstradition feiern.»

Der zweite Anlass findet am 29. Oktober in der Unterseehalle statt. Unter dem Motto «100 Gründe zum Feiern» wird eine Blasmusik-Show mit berühmten Gast-Acts geboten. «Der weltberühmte Jazzmusiker Dani Felber tritt auf. Er hat übrigens seine musikalische Karriere in der Musikgesellschaft Berlingen gestartet», sagt Wirz, nicht ohne Stolz in der Stimme. Zoff-Voices und die Line-Dancers Kreuzlingen treten auf, dazu gibt es Theatereinlagen von Tom Wirz und Herbert Stolz.

Das musikalische Glanzstück am Info-Auftritt vom vergangenen Samstag war der Adolf-Dietrich-Marsch, der einst auf Wunsch von Urs Oskar Keller anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Malers von Patrick Wirz und Uwe Heller komponiert wurde. Wirz hat im Herbst 2021 den Marsch für das Jubiläum überarbeitet und ihm den neuen Titel «s`Haagschlüpferli» gegeben – nach einem gleichnamigen Gemälde von Dietrich.» Es soll sich dabei um ein Vögelchen handeln.