Gemeindeversammlung Berliner zum Essen statt als Kissen: Politisch Neunforn bewilligt einen tieferen Steuerfuss, Tempo-30-Massnahmen und eine moderne Schiessanlage Zur traditionellen Nüfermer Bechtelisgemeinde fanden sich am Vormittag des 2.Januar 86 Stimmberechtigte ein. Zwar gab es nur einen Apéro to go, dafür konnte die Versammlung aber über eine Steuerfusssenkung befinden - und genehmigte diese, trotz budgetiertem Minus von knapp 64'000 Franken.

Gemeinderat Stefan Birchler gibt den Stimmbürgern Berliner als Wegzehrung mit. Bild: Mathias Frei

Tempo 30 kommt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ähnlich eindeutig ist die Meinungslage zu Berliner Kissen. Der Neunforner Gemeinderat spricht sich dagegen aus. Zudem sind aktuell auch noch drei Einsprachen zum Neunforner Verkehrskonzept beim kantonalen Verwaltungsgericht hängig. Im Zentrum dieser Rekurse würden besagte Berliner Kissen stehen, erklärt der zuständige Gemeinderat Florian Koch. 86 Stimmberechtigte hören ihm am Sonntagvormittag an der Bechtelisgemeinde von politisch Neunforn zu – und folgen schliesslich fast einstimmig (zweimal Nein) dem Antrag der Behörde, einen Kredit über 95'000 Franken zu bewilligen. Thematisch passend gestaltet ist nach der knapp zweistündigen Versammlung der pandemiebedingte Apéro to go. So gibt der Gemeinderat den Stimmberechtigten als Wegzehrung Berliner zum Essen, Weisswein und Pommes-Chips mit.

Auch Teil des Tempo-30-Regimes: die Oberneunforner Bachstrasse. Bild: Mathias Frei

Mit den bewilligten 95'000 Franken sollen, sobald die drei Beschwerdeverfahren abgeschlossen, bauliche Massnahmen betreffend Markierungen und Signalisationen umgesetzt werden. Das Geld wird in Ober- und Niederneunforn sowie im Fahrhof verbaut. In Wilen sind die Strassen zu eng und zu unübersichtlich. Dann kann gar nicht zu schnell gefahren werden. Gemeindepräsident Benjamin Gentsch sagt:

«Das Thema Verkehrsberuhigung liegt schon länger auf dem Tisch.»

So gingen schon 2016 erste Anträge beim Gemeinderat ein, später folgte eine Petition in Oberneunforn.

Im Budget fehlen 64'000 Franken, für die Vakanzen im Gemeinderat fehlen Kandidierende Neunforns Gemeinderat rechnet für 2022 bei einem Aufwand von 3,414 Millionen Franken mit einem Defizit von 64'000 Franken. Netto sollen 690'000 Franken investiert werden, davon 450'000 Franken für die Waltalingerstrasse. Gemeindepräsident Benjamin Gentsch spricht von einer guten Finanzlage. Die Auswirkungen der Pandemie auf Neunforn seien finanziell gering. Schon für 2021 war ein 40'000-Franken-Minus budgetiert worden. Mit Sicherheit werde man das vergangene Jahr aber mit einem Gewinn abschliessen. Weil das Eigenkapital mittlerweile bei zwei Steuer-Jahreserträgen liegt, beantragt der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte auf neu 39 Prozent. Diesen Antrag und auch das Budget genehmigt die Versammlung klar bei nur einer Gegenstimme. Wie Gentsch erklärt, fehlt es aktuell noch an Kandidierenden für die Gemeinderats-Ersatzwahl (Leo Krucker) dieses Jahr. Ebenfalls noch niemand gemeldet hat sich für das auf Sommer 2023 frei werdende Gemeinderatspräsidium und den dann frei werdenden Gemeinderatssitz. (ma)

Ja zu 75'000 Franken für moderne Schiessanlage

Max Koradi, Präsident der FSG Oberneunforn, freut sich über den Berliner, der ihm Gemeinderat Stefan Birchler reicht. Bild: Mathias Frei

Ein einstimmiges Ja gibt es an der Versammlung zu einer neuen elektronischen Scheibenanlage für die Schiessanlage Bachacker in Oberneunforn. Die Anlage gehört der politischen Gemeinde. Gemeindepräsident Gentsch sagt:

«Die Gemeinde hat einen gesetzlichen Auftrag, eine Anlage für das Obligatorische zur Verfügung zu stellen.»

Die Anlage sei Heimat von den drei Vereinen FSG Oberneunforn, FSG Niederneunforn und Sportschützen Neunforn.

Die Neunforner Behörde mit Gemeindeschreiber: Florian Koch, Gemeindeschreiber Cornel Frischknecht, Herbert Büttiker, Sandra Pfister, Margrith Wigholm, Stefan Birchler, Gemeindepräsident Benjamin Gentsch und Leo Krucker. Bild: Mathias Frei

Wie Gentsch erklärt, datiert die aktuelle Scheibenanlage von 1993, ist also fast 30 Jahre alt. Damals topmodern, heute nicht mehr zuverlässig, wie der Gemeindepräsident sagt. Das Problem ist, dass es seit ein paar Jahren keine Ersatzteile mehr gibt. Zudem ist der Servicevertrag 2019 ausgelaufen. Nach Einholung von zwei Offerten hat man sich für den Ersatz der acht Scheiben durch den bisherigen Lieferanten aus Effretikon entschieden, es ist auch die günstigere Offerte. Von den Kosten von 100'000 Franken übernimmt die Gemeinde deren 75'000. Die beiden FSG kommen für die restlichen 25'000 auf. Die beiden FSG feiern als älteste Vereine im Dorf kommendes Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und stellen am Thurgauer Kantonalschützenfest 2023 einen Aussenstandort.