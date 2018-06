Das Thurgauer Kantonalschützenfest ist bereit für das nächste Wochenende

Ab Freitag herrscht am 70. Thurgauer Kantonalschützenfest wieder Schiessbetrieb. Ein Höhepunkt folgt indes am Samstag: Zum Fahnenakt in Aadorf kommen Bundesrat Ueli Maurer und Regierungspräsidentin Cornelia Komposch.