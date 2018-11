BelCanto-Chor singt in Aadorf einfache und eingängige Weihnachtslieder

Der BelCanto-Chor singt am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Aadorf, am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche Frauenfeld, am 15. Dezember um 20 Uhr in der katholischen Kirche Müllheim und schliesslich am 16. Dezember um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Wülflingen.