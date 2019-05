Beim Waffenrecht sind sich die Thurgauer uneinig Die Frage nach dem Waffenrecht machte am vergangenen Sonntag die Thurgauerkarte farbig. Die Bandbreite erstreckt sich von 81 Prozent Ablehnung (Raperswilen) bis 71 Prozent Zustimmung (Wilen). Silvan Meile

Das deutlichste Ja zum Waffenrecht sagten jene, die nicht auf der Karte abgebildet sind: die Thurgauer Auslandschweizer. 76 Prozent beträgt bei ihnen der Ja-Anteil zur Verschärfung des Waffenrechts beziehungsweise die Übernahme der EU-Waffenrichtlinien. Im kantonalen Schnitt stimmten die Thurgauer dem Waffenrecht mit 59 Prozent zu. Doch die Frage stiess in 26 der 80 Gemeinden auf Ablehnung. Es sind eher die kleinen Landgemeinden, in denen die Mehrheit ein Nein in die Urne legte.

Den höchsten Nein-Anteil weist Raperswilen (81 Prozent) auf, die grösste Zustimmung Wilen bei Wil, wo sich 71 Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Zwar überwiegt der Ja-Anteil in allen Bezirken, doch gibt es in jedem Bezirk Gemeinden, die Nein sagten. Das knappste Resultat weist der Bezirk Weinfelden auf (54,4 Prozent Ja). Am deutlichsten sprach sich der Bezirk Arbon (62,9 Prozent) für die Verschärfung des Waffenrechts aus.