Beim Schupfen geht’s los mit dem Abbruch der Rheinufermauer bei Diessenhofen Der Kanton Thurgau hat die ersten Planungsarbeiten für die Revitalisierung des Rheinufers bei Diessenhofen vergeben.

Blick vom Campingplatz Läui rheinaufwärts Richtung Schupfen. Ab etwa hier verschwinden die Verbauungen. Bild: Stefan Hilzinger

Auch ein Jahrhundertprojekt beginnt mit dem ersten Schritt. 80 Jahre haben Kantone und Gemeinden Zeit, künstlich verbauten Bächen und Flüssen ihre natürlichen Uferstrukturen wieder zurückzugeben. So will es das Eidgenössische Gewässerschutzgesetz von 2011. Mehr als die Hälfte des 17 Kilometer langen Rheinufers zwischen Schlatt und Wagenhausen sind hart verbaut. Oberhalb des Campingplatzes Läui nimmt der Kanton Thurgau nun die ersten 750 Meter in Angriff. Ende Februar hat der Regierungsrat die Ingenieurarbeiten im Umfang von gut 170'000 Franken an das Büro Bänziger Kocher Ingenieure AG aus Niederhasli ZH vergeben.

Claudia Eisenring, Projektleiterin AfU

Claudia Eisenring ist Projektleiterin Wasserbau beim Thurgauer Amt für Umwelt und kennt die Details: «Mit dem Revitalisierungsprojekt Campingplatz Läui bis Schupfen werden die drei im Konzept als D6 bis D8 bezeichneten Abschnitte in Angriff genommen», sagt sie. Die Abschnitte sind teilweise mit einem sogenannten Blockwurf verbaut – das sind aufgeschichtete Steinblöcke – und teilweise mit soliden Betonmauern. Ein Teil des Rheinufers in dem Bereich ist unverbaut und kann belassen werden. «Unser Ziel ist es, im laufenden Jahr das Vorprojekt zu erarbeiten.»

Erster Abschnitt von Diessenhofen flussaufwärts

Anfangs 2019 stellte das Amt für Umwelt ein Konzept zur Revitalisierung des Rheinufers vor. Der Abschnitt zwischen Schlatt und Wagenhausen ist darin in rund zwei Dutzend Projektabschnitte unterteilt. Unterhalb Diessenhofens hat das Schaffhauser Kraftwerk «SH Power» als Konzessionärin mit ihrem Ökofonds verschiedene Abschnitte revitalisiert. Auch aktuell sind Arbeiten im Gange, etwa in der Schaarewis in Schlatt.

Arbeiten am Uferschutz oberhalb der Rheinsäge im Jahr 1933. Der Laufmeter kostete 75 Franken. Claudia Eisenring Projektleiterin AfU Bilder: PD/Bundesarchiv

Arbeitsbeschaffung in der 1930er-Jahre Die Verbauung von rund 16 Kilometern Rheinufer zwischen Diessenhofen und Wagenhausen entstand in der Rezession der 1930er-Jahre als Beschäftigungsmassnahme. Aufnahmen zeigen, wie Arbeiter vorgefertigte Betonelemente verlegen. Ein Laufmeter Verbauung kam damals auf 75 Franken zu stehen. Die Ufermauern und Betonschrägen hatten zusammen mit Bunkern auch eine gewisse militärische Bedeutung. (hil)

So präsentiert sich das verbaute Rheinufer heute. (Bild: Stafan Hilzinger)

Interessengruppierungen ins Boot holen

Mit dem nun lancierten Vorhaben ab Campingplatz Läui nimmt der Kanton auch die Strecke oberhalb Diessenhofens in Angriff. Nicht alle im Rheinstädtchen sind sich darüber einig, ob und wie die grösstenteils in den 1930-Jahren entstandenen harten Uferverbauungen verschwinden sollen. Bei der Umsetzung der ersten drei Abschnitte setzt der Kanton nun auf die Mitwirkung der Anspruchsgruppen zur Ausführung der Naturufer, das heisst etwa Interessenvertreter oder Grundeigentümer.

«Im Rahmen eines Partizipationsprozesses werden deren Bedürfnisse abgeholt», sagt Eisenring. Kanton und Ingenieurbüro binden die Anspruchsgruppen in die Erarbeitung des Vorprojektes ein, mit dem Ziel bis Anfang nächsten Jahres für die drei Abschnitte kompromissfähige Lösungen zu haben. Es geht darin etwa darum, wie genau das Ufer naturnah gestaltet wird, ob alle harten Verbauungen verschwinden und wo der jetzt bestehende Wanderweg künftig durchführen wird. Eisenring sagt:

«Für uns ist klar, dass der Weg möglichst ufernah erhalten werden soll.»

Im Laufe des Jahres 2021 soll das Vorprojekt zum Bauprojekt ausgearbeitet werden und das Bewilligungsverfahren starten. Wenn alles gut läuft, rechnet Eisenring damit, dass im Winter 2022/23 die Bauarbeiten stattfinden. «Hier müssen wir auch auf die Schonzeiten der Äschen achten», sagt sie. Mit dem Vorprojekt wird eine Wirkungskontrolle aufgebaut, um zu prüfen, welchen ökologischen Nutzen die Revitalisierung hat, etwa punkto Artenvielfalt.

Ein noch unverbauter Uferabschnitt (1933). Bilder: PD/Bundesarchiv

Die einen wollen die Maurer weg haben, die anderen wollen sie erhalten: