Beim Repair-Café Frauenfeld ist das Dutzend voll und erfolgreich Die Organisatoren des zwölften Repair-Cafés beim Talbachkreisel konnten sich vor dem grossen Ansturm der Hilfesuchenden kaum retten.

Festhalten und fest schrauben: Ein Bügeleisen soll wieder flott gemacht werden. (Bild: Reto Martin)

«Flicken statt in den Abfall kippen». Dieses Motto steht auf einem Plakat im Quartiertreffpunkt am Talbachkreisel. Tatsächlich ist das drei Mal jährlich stattfindende Repair-Café mittlerweile ein Anlass geworden, an dem nicht nur Sparfüchse ihre alten Sachen kostenlos reparieren lassen.

Es ist auch eine Veranstaltung, an dem ökologische Überzeugungstäter ein munteres Stelldichein feiern. In Zeiten von Klimawandel, Flugscham und Food-Waste-Initiativen passt ein Repair-Café in den städtischen Veranstaltungskalender wie die Faust aufs Auge.

Und wer am Samstagvormittag den Quartiertreff an der Zürcherstrasse 64 betrat, sah sich sofort einer grossen Menschenmenge gegenüber, die ihrerseits schon geduldig wartete, um ihre alten, lieb gewonnen, nun aber nicht mehr funktionierenden Objekte «in die Obhut der heilenden Hände zu geben», wie eine ältere Dame scherzhaft bemerkte.

Langes Warten trotz frühem Erscheinen

Tatsächlich waren schon bald einmal alle Tische im Bistro mit Wartenden besetzt, derweil an der Anmeldung und an den Tischen der Reparateure Hochbetrieb herrschte. Es herrschte ein reges Kommen und ein deutlich weniger reges Gehen – hofften doch alle doch noch darauf, innert nützlicher Frist an die Reihe zu kommen. Doch das war bei weitem nicht immer der Fall. Co-Organisator Otto Wieland sagt:

«Viele meinen, dass sie gleich an die Reihe kommen würden, wenn sie nur früh genug kämen.»

Otto Wieland, Co-Organisator Repair-Café. (Bild: Christof Lampart)

Doch wenn das OK die Türe öffnet, warten bereits viele draussen vor der Tür. «Dabei gäbe es eigentlich ein günstiges Zeitfenster, wenn man schnell drankommen möchte, nämlich um die Mittagszeit, wenn der erste Ansturm meistens vorbei ist», sagt Wieland.

Doch bei der zwölften Ausgabe zeigt sich, dass nicht mal das eine Garantie ist. Einem Mann, der kurz nach 11 Uhr eine schöne Tischuhr auspackt, wird gleich frei heraus erklärt, dass der Uhrmacher, welcher in Tat und Wahrheit eigentlich ein Buchdrucker ist, bereits drei ähnliche Uhren auf der Warteliste hat – und gegenwärtig an einer vierten herumschraubt.

Defekten Gegenständen wieder ein neues Leben schenken

Da hat Myrtha Anderegg aus Frauenfeld schon mehr Glück. Ihr Fön wird gerade wieder zusammengeflickt, ein letzter Draht angelötet. «Es ist unglaublich, wie nett und geduldig die Leute hier sind. Ich habe bereits vor einem Jahr einen Staubsauger hier flicken lassen, von dem man mir im Elektrofachgeschäft erklärte, dass er sich nicht mehr lohnen würde, ihn zu flicken. Seit er hier repariert wurde, läuft er wieder tadellos», schwärmt Anderegg.

Derweil hat Franz Frassl sauber einen Buchrücken geleimt und die Fäden so gezogen, dass ein altes Kochbuch schon fast wieder wie neu aussieht. Bücher, die es sich nicht lohnt, zu flicken, gibt es für ihn praktisch nicht: «Es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man einem Buch wieder ein neues Leben schenken kann», erklärt er. Und dürfte somit einen Satz gesagt haben, der wohl von allen, die an diesem Tag im Repair-Café ihr Bestes geben, hätte stammen können.