Beim Frauenfelder Military zählen nicht nur Muckis Er hätte nicht besser sein können: Der Saisonauftakt der besten Military-Reiter auf der Allmend. Die idealen Verhältnissen sorgten für entspannte Dienste bei Tierarzt und Hufschmid. Margrith Pfister-Kübler

Desirée Schmidt aus Neuwilen mit ihrem Pferd Game Boy im Cross-Durchgang. (Bild: Andrea Stalder)

220 Reiterinnen und Reiter aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zeigten am Samstag und Sonntag am Internationalen Military Frauenfeld spannenden Sport. «Das Nennergebnis mit 220 Pferden hat alles Bisherige übertroffen. Selbst das Wetter hat uns in die Karten gespielt», bilanziert OK-Präsident Clemens Santschi am Sonntag.

Military, ein Reiter-Triathlon, ist der anspruchsvolle Dreikampf für Pferd und Reiter mit Dressur, Springen im Parcours und dem Cross auf der Geländestrecke. Alle drei Disziplinen werden mit demselben Pferd geritten. Zudem gilt das Frauenfelder Military als Einstiegsprüfung auf Gras.

Wassergraben war Zuschauermagnet

Tierarzt Michael Schmid ist mit seinem Ambulanzfahrzeug auf dem Platz: «Alles tipptopp bei optimalen Verhältnissen», schwärmt er. Beim Anblick der Mächtigkeit bei den Hindernis-Kombinationen sagt er: «Es ist alles machbar fürs Ross. Man muss genau reiten und darf das Ross nicht stören.»

Zuschauermagnete waren die anspruchsvollen Hindernisse am Wassergraben und am Wall. Besonders die spektakulären Sprünge beim Wassergraben – über einen Baumstamm in eine dreckige Brühe «abegumpe» – liessen das Publikum mitfiebern, Atem anhalten und wenn alles gut ging, waren Worte wie «super, genial, verrückt» zu hören.

Erstmals konnte das Geschehen über Livestream auf der Grossleinwand im Festzelt und beim Gelände des Wasserteiches verfolgt werden. Die Schwierigkeitsgrade erklärte Speaker Christoph Meier: «Leider kamen meine Kommentare auf dem Livestream 20 Sekunden zu spät an. Mich freut, dass der Event im Vergleich zu 2018 stark verbessert werden konnte und so auch Teilnehmer aus Österreich und Deutschland kamen.» Auch bei den Dressur- und den Spring-Prüfungen verfolgten viele Zuschauer die Leistungen.

Mit zwei Fjord-Pferdchen waren als Postillons quer durchs Gelände der 10-jährige Josua Hofer und die 16-jährige Maja Hermes, beide aus Güttingen, unterwegs: «Wir sammeln die Zettel für die Rangverkündigung.» Claudia Bauer vom RC Seerücken, die mit dem Haflinger Stan II startete, lobte:

«Ein super Anlass, um Erfahrungen zu sammeln.»

Die 11-jährige Anja Kressibucher aus Lanzenneunforn, die just das Reiterbrevet bestanden hat, strahlt: «Im 2020 starte ich auch beim Military», während Grossvater Edwin Kressibucher stolz auf die weiteren Enkel hinweist, total 12. Die 14-jährige Sonja Gosteli aus Gachnang, die mit Nadir XV dabei war, lobt das faire Gelände und fühlt sich jetzt fit für die nächste Prüfung in Avenches.

Als Richterin bei den Hindernissen ist die Pfyner Gemeindepräsidentin, Jacqueline Müller, im Einsatz: Sie sagt: «Es ist alles perfekt.» Sie hat schon einige Military-Prüfungen selbst geritten.

Max Rindlisbacher, Ehrenpräsident vom Rennverein Frauenfeld, blendet zurück in die Zeit, als das Military noch vom Rennverein im Gebiet von Kalchrain durchgeführt wurde. Rindlisbacher war selbst Militaryreiter: «Bis 1973 noch in Uniform.»

Sport aus dem Militär

Einst ausserdienstliche Ertüchtigung für die Kavallerie, hat heute das Military nichts mehr mit dem Militär zu tun. Rindlisbacher zählt prominente Gäste von einst auf, wie die ehemalige englische Premierministerin Margaret Thatcher und Prinz Philipp. Eine der grossen Nachwuchshoffnungen, die 18-jährige Desirée Schmidt aus Neuwilen, sagte zum Anlass:

«Mega schön, ein fairer Parcours und optimale Bedingungen.»

Hufeisen gingen – dank guter Bodenverhältnisse – kaum verloren, sodass Hufschmied Daniel Vetterli einen entspannten Dienst genoss.