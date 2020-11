«Bei zwei Monaten ist die Grenze definitiv überschritten»: Thurgauer Baudepartement steht wegen zu langsamen Baubewilligungsverfahren in der Kritik Harte Vorwürfe im Kantonsparlament wegen zu langsamen Baubewilligungsverfahren − das Departement lässt nun seine Abläufe durchleuchten.

Musste sich im Grossen Rat viel Unmut anhören: Baudirektorin Carmen Haag. Donato Caspari

So massiv ist im Thurgauer Grossen Rat noch selten ein Departement angegangen worden. Während einer Diskussion über die Interpellation zu den Dienstleistungsprozessen im Departement für Bau und Umwelt (DBU) musste sich Regierungsrätin Carmen Haag eine lange Klageorgie anhören. Demnach arbeite das DBU bei den Bewilligungsverfahren nicht nur zu langsam, sondern mische sich in Dinge ein, die nicht seine Aufgabe sei und missachte so die Gemeindeautonomie. Eine ob der geballten Ladung an Vorwürfen sichtlich konsternierte Departementschefin Carmen Haag sagt:

«Ich nehme die Schelte auf mich.»

Mit der Bemerkung, «dass ich ihre Fähigkeiten in Ferndiagnose und Fernheilung bewundere», gab sie aber auch zu verstehen, dass der eine oder andere Redner in ihren Augen wohl übers Ziel hinaus geschossen haben dürfte.

Bereits ein Projekt aufgegleist

Diese Eskalation kam umso überraschender, weil politisch eigentlich alles aufgegleist war. Zwar schwelt die Unzufriedenheit mit dem DBU schon seit Jahren. Als Reaktion auf die Interpellation hatte die Regierung in ihrer Beantwortung des Vorstosses aber bereits angekündigt, die Departementsabläufe im Rahmen einer Projektorganisation umfassend zu überprüfen.

Ziel: Analyse der Schwachstellen und Verbesserungsvorschläge. Das konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass sich nun der lange angestaute Frust entlud. «Das Augenmass im DBU geht verloren», kritisierte etwa Pascal Schmid (SVP, Weinfelden). Es wäre schon viel gewonnen, wenn nur noch die Ämter an den Verfahren mitwirken würden, die das auch müssen. «Heute gibt jeder und jede noch seinen Senf dazu, zum Teil ohne gesetzliche Grundlage.»

Doppelspurigkeiten beklagt

Einsicht sei der erste Schritt zur Besserung, attestierte Christina Pagnoncini (GLP, Alterswilen). Doch auch sie beklagte Doppelspurigkeiten und dass die Bearbeitungsdauern sehr lang seien:

«Bei zwei Monaten ist die Grenze definitiv überschritten.»

Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn) kritisierte den Vorwand personeller Engpässe beim DBU. Angesichts der «Säuli-Geschichte» in Kalchrain, wofür man offenbar Zeit habe, «ist das eine fragwürdige Feststellung». Selbst René Walther (FDP, Altnau), Erstunterzeichner der Interpellation, wollte angesichts der angekündigten Massnahme nicht in Glückseligkeit ausbrechen. Glücklich wäre er, «wenn es diese Interpellation nicht gebraucht hätte». Karin Bétrisey (GP, Kesswil) distanzierte sich vom Bashing am DBU, das die Interpellation betreibe. Weil Interventionen von Fachleuten nichts gebracht hätten, habe es offenkundig aber den schroffen Vorstoss gebraucht, damit der Stein ins Rollen komme. «Das stimmt mich nachdenklich.»

«Wir brauchen eine Entscheidungskultur»

Max Vögeli (FDP, Weinfelden) zeigte wenig Verständnis für die aktuellen Verfahren im DBU. Beispiel Gestaltungsplan: Statt einer Normenkontrolle finde heute ein inhaltliche Einmischung statt. «Die kantonalen Ämter kümmern sich willkürlich um inhaltliche Aspekte.»

«Wir brauchen in der Verwaltung eine Entscheidungskultur», insistierte Daniel Eugster (FDP, Freidorf). Der Bewilligungsstau blockiere die Entwicklung im Bau. Auch Architekt Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) berichtete von negativen Erfahrungen mit dem DBU− und ebenso von positiven. Ein Bashing sei nicht angebracht. Aber: «Selbstkritik ist gut, beim Kanton, bei den Gemeinden und bei den Architekten.»