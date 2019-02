Bei Grippe gilt: Abstand halten! Wer trotz Grippe aus dem Haus muss, sollte zu anderen Personen Distanz halten.

Auch Arztpraxen und Spitäler ergreifen Massnahmen, um eine Verbreitung der Influenza-Viren einzudämmen. Dinah Hauser

Eine junge Frau liegt krank in ihrem Bett. (Bild: Thomas Trutschel )

Eine Grippe kuriert man am besten im Bett. Doch spätestens wenn der Arbeitgeber ein Arztzeugnis verlangt, ist ein Gang nach draussen unvermeidbar. Um andere möglichst nicht anzustecken, sind Massnahmen angebracht. «Wer mit Grippeverdacht auf dem Weg zum Arzt ist, sollte nach Möglichkeit im ÖV Distanz zu anderen Passagieren halten», sagt Arzt Michael Siegenthaler. Seine Praxis befindet sich im Frauenfelder Schlossberg Ärztezentrum. Auch rät er direkten Körperkontakt, wie Küsschen auf die Backe, zu vermeiden.

Einen Mundschutz müssen Siegenthalers Grippe-Patienten in seiner Praxis nicht tragen, denn eine solche Massnahme könne auch zu einer Stigmatisierung führen. «Wenn aber im Wartezimmer jemand sitzt, der nicht angesteckt werden darf, so versuchen wir eine räumliche Trennung herzustellen», sagt der Arzt. Er selbst schütze sich und seine Patienten beispielsweise durch eine Impfung und desinfiziere regelmässig seine Hände und Instrumente. «Das ist bei mir schon zum Reflex geworden», sagt Siegenthaler.

Arbeitsunfähigkeitszeugnisse stellt er je nach Fall für drei bis fünf Tage aus. Siegenthaler sagt:

«Wenn die Krankheit länger als fünf Tage dauert, ist sowieso eine Neubeurteilung angezeigt.»

Eine Hospitalisierung sei unüblich und, wenn überhaupt, nur bei Komplikationen angezeigt. Das müsse je nach Schwere und Fall entschieden werden.

Trennung und Mundschutz im Spital

Auch die Spital Thurgau AG verzeichnet Grippepatienten an ihren Standorten. In Münsterlingen sind es 50 hospitalisationspflichtige Grippeverdachtsfälle, Tendenz steigend, in Frauenfeld 26, Tendenz sinkend. In den Spitälern wird auf eine räumliche Abtrennung von den nicht betroffenen Patienten gesetzt. Danielle Vuichard, Fachärztin Infektiologie/Hygiene sagt:

«Das Personal sowie Besucher müssen bei engem Kontakt einen Mundnasenschutz tragen und sich die Hände mindestens vor und nach Kontakt mit einem Grippepatienten desinfizieren.»

An jedem Patientenzimmer seien Informationsplakate angebracht. Zudem würden die Verdachtsfälle bei der Hospitalisation unter anderem auf die Influenza-Viren getestet.

Für Michael Siegenthaler macht es keinen Sinn, die Erkrankten nach drei Tagen wegen eines Arztzeugnisses aus dem Haus zu schicken. «Das führt zu einer unnötigen Verteilung der Erreger», sagt der Arzt. Er befürwortet den Ansatz der Basler Versicherung: Diese verlangt erst am elften Krankheitstag ein Arztzeugnis von ihren Angestellten.