Bei der Frauenfelder Konzertgemeinde trifft die Zuger Sinfonietta auf ein bekanntes Klavierduo Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn sind am Montag, 25.März, im Stadtcasino zu hören. Die Konzertgemeinde lädt dazu ein.

Das Klavierduo Adrienne Soos und Ivo Haag. (Bild: PD)

(red) Die «Prager-Sinfonie» von Wolfgang Amadeus Mozart und die «Londoner-Sinfonie» von Joseph Haydn gehören zu jenen zukunftsweisenden Werken, welche dazu führten, dass die Gattung «Sinfonie» das öffentliche Konzertleben des gesamten 19. Jahrhunderts beherrschte. Diese beiden musikalischen Meilensteine bilden den Rahmen des Konzertprogramms, das diesen Montag, 25. März, um 19.30Uhr auf Einladung der Konzertgemeinde im Casino Frauenfeld von der Zuger Sinfonietta unter der Leitung von Mario Venzago aufgeführt wird.

Konzert für zwei Klaviere selten gespielt

In der Mitte des Programms erklingt das Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Bohuslav Martinů mit dem Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag als Solisten. Entstanden kurz nach Martinůs Emigration in die USA, sind die Anklänge an die Musik seiner neuen Heimat unüberhörbar, besonders die synkopierten Rhythmen des Jazz. Es ist deshalb schwer nachvollziehbar, weshalb dieses Werk selten gespielt wird. Die Zuger Sinfonietta gehört zu den führenden Orchestern der Zentralschweiz und feiert derzeit ihr 20-jähriges Jubiläum mit heute wie damals innovativen Programmen. Sie arbeitet mit international renommierten Künstlern zusammen und überzeugt durch Spielfreude, ein homogenes Zusammenspiel und Musizieren auf höchstem Niveau.