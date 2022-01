Rekord im Thurgau: Noch nie sind mehr Baugesuche eingegangen

Justiz Grazer Gericht urteilt: Sieben Monate bedingt und eine Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro für Thurgauer Unternehmer Daniel Model

Am Dienstag fand am Landesgericht Graz der dritte Prozesstag gegen den Thurgauer Industriellen Daniel Model statt. Ihm werden Verbindungen zu einer staatsfeindlichen Organisation vorgeworfen. Die Verhandlung zog sich bis spät in den Abend. Dann fiel das Urteil.