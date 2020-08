Baustart für neues Bürgerhaus in Müllheim, das der Spitex mehr Platz bieten soll Die Bürgergemeinde Müllheim baut an optimaler Lage ein Bürgerhaus. Der Spatenstich fand ohne Spaten statt, dafür wurde eine Zeitung als Urkunde in der Baugrube vergraben.

Die versammelte Gruppe kurz vor dem Spatenstich. Bild: Marlies Kunz

Am Anlass mussten die Teilnehmer mit einer Leiter zur Baugrube hinuntersteigen, denn die Bauarbeiten hatten bereits vor Wochen begonnen. Mit dabei waren unter anderem: Gemeindepräsident Urs Forster und Bürgerpräsident Christoph Haeberlin.

Es war eine lange Zeit der Planung und Vorbereitung, welche mit dem Verkauf der Parzelle 785 Falewis an die Firmen Tschanen und Dhollandia begonnen hat, sagte Haeberlin in seiner Begrüssung. Aus dem Landverkauf kann nun das Projekt Bürgerhaus im Höfliquartier in Müllheim finanziert werden.

Bürgerhaus sollte Ende 2021 bezugsbereit sein

Denn die Bürgergemeinde hatte das Glück, an optimaler Lage Land von der Familie Wenger zu erwerben. Dem Landhandel, Studien und den Krediten hatte die Bürgergemeinde jeweils einstimmig zugestimmt.

Susanna Lehmann, Präsidentin der Spitex Region Müllheim, ist dankbar, dass der Stützpunkt mit dem Einzug in das neue Gebäude mehr Platz erhält. Das Bürgerhaus bekommt ein Satteldach mit Vordach, die Fassade eine vertikale Lattung aus Holz. Es entstehen 17 zweieinhalb- und dreieinhalb-Zimmerwohnungen. Ende 2021 sollte das Haus bezugsbereit sein. Die Spitex belegt einen Teil im Erdgeschoss.