Bauprojekt «Unnötig, weil es genug Alternativen gibt»: VCS-Einsprache und links-grüne Kritik gegen temporären Parkplatz des Kantons bei der Frauenfelder Festhalle Rüegerholz Der Kanton will für seine Angestellten während der Bauzeit beim Regierungsgebäude ein Parkplatzprovisorium im Rüegerholz bauen. Nun kommt Kritik auf, denn andere bestehende Parkieranlagen seien nicht ausgelastet. Der temporäre Parkplatz sei deshalb Verschwendung von Steuergeldern. Zudem solle der Kanton seine Angestellten für die ÖV-Nutzung sensibilisieren.

Bei der Festhalle Rüegerholz: Unten der bestehende Parkplatz, auf der grünen Wiese in der Mitte ist eine temporäre Parkierungsanlage geplant. Bild: Reto Martin

An Parkplätzen kann man sich in Frauenfeld schnell die Finger verbrennen. Aktuell liest man von der «unverständlichen Verschleuderung von Steuergeldern» und: «Seldwyla lässt grüssen.» Zuletzt gab es Ende September ein Nein bei der städtischen Volksabstimmung über die 50 öffentlichen Parkfelder in der Tiefgarage der geplanten Regierungsgebäude-Erweiterung. Und nun steht also bereits die nächste geplante Parkierungsanlage in den Startlöchern, um Staub aufzuwirbeln.

Es geht um einen temporären Parkplatz auf der Wiese zwischen der Festhalle Rüegerholz und dem dort bestehenden Parkplatz. 105 Parkfelder sind gemäss Baugesuch, das bis Ende Oktober auflag, geplant. Auf Schotteruntergrund sollen Rasengittersteine gesetzt werden. Das Land gehört der Stadt, bauen will der Kanton.

Temporärer Parkplatz für Kantonsangestellte bei der Festhalle Rüegerholz

Ersatzparkplatz für Kantonsangestellte

Peter Wildberger, Präsident VCS Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Dagegen regt sich Widerstand, einerseits von links-grünen Lokalpolitikern, andererseits von der Thurgauer Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz. Der VCS hat fristgerecht Einsprache gemacht. Laut Mitteilung des VCS soll es weitere Einsprachen von Anwohnerinnen und Anwohnern der Festhüttenwiese gegeben haben. Stein des Anstosses ist die beabsichtigte Nutzung des Provisoriums.

Denn wie den Stadtratsmitteilungen zu entnehmen war, soll das Provisorium während der Geschäftszeiten primär von Kantonsangestellten genutzt werden. Durch den Bau des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus fallen während der Bauzeit eben dort 105 Parkplätze weg. Baubeginn soll kommenden Februar sein. Dauer: rund zwei Jahre.

«Einsprecherinnen und Einsprecher haben nicht Unrecht» Wie Kantonsbaumeister Erol Doguoglu sagt, wäre der Kanton für die anstehende Bauzeit auch auf bestehende Parkierungsanlagen ausgewichen. Denn: «Die Einsprecherinnen und Einsprecher haben argumentativ nicht Unrecht.» Der Vorschlag mit dem Provisorium auf der Festhüttenwiese sei von der Stadt gekommen. Gemäss aktuell vorliegendem Kostenvoranschlag würde der temporäre Parkplatz nur 110'000 Franken kosten, nicht 250'000 Franken, wie es im Baugesuch geheissen hatte. Davon würde die Stadt 50'000 Franken Differenzkosten für die definitive Einrichtung der Parkplätze übernehmen. Wie Doguoglu sagt, kennt man in der kantonalen Verwaltung durchaus ein Parkierungskonzept für Angestellte. Die Parkplätze kosten zwischen 40 und 120 Franken im Monat. «Diese werden also nicht einfach gratis zur Verfügung gestellt. Alternativ stehen auch verschiedene Carsharing-Angebote zur Verfügung.» Doguoglu und Stadtbaumeister Christof Helbling werden das weitere Vorgehen bei diesem Projekt besprechen. (ma)

«Bevölkerung will keine zusätzlichen Parkieranlagen»

Hinter dem Regierungsgebäude soll der Erweiterungsbau zu stehen kommen. Bild: Tobias Garcia

VCS-Thurgau-Präsident Peter Wildberger in der Einsprache sowie die bei der Parkhaus-Abstimmung im Gegenkomitee aktiven Gemeinderäte Michael Pöll (Grünen) und Anita Bernhard (CH) geizen nicht mit Kritik.

«Die Frauenfelder Bevölkerung will keine zusätzlichen Parkieranlagen, dies hat die Volksabstimmung vom 26. September gezeigt.»

So heisst es in der Einsprache des VCS. Es sei höchste Zeit, dass der Kanton als grosser Arbeitgeber ein wirksames Mobilitätsmanagement betreibe, wie das etwa bei den Kantonsspitälern der Fall sei. «Dazu gehören Parkplatzbewirtschaftung, Car-Pooling, Car- und E-Bike-Sharing für betriebliche Fahrten, Abo-Vergünstigungen für den öffentlichen Verkehr, genügend Veloabstellplätze mit E-Bike-Ladestationen und Duschen.»

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Weiter sei der Bedarf für diese zusätzlichen Parkplätze nicht gründlich und professionell abgeklärt worden, so der VCS. Für eine temporäre Parkierungsmöglichkeit gebe es in Frauenfeld Alternativen. Dieser Meinung sind auch Pöll und Bernhard. Sie haben während der Herbstferien die Auslastung mehrerer Parkplätze in Zentrumsnähe unter die Lupe genommen. Das Resultat: Von 655 Parkfeldern waren deren 325 frei. Der bestehende Rüegerholz-Parkplatz sei im Übrigen auch schlecht ausgelastet.

Kanton sollte Angestellte für ÖV-Nutzung sensibilisieren

Für die beiden links-grünen Lokalpolitiker ist das Parkplatzprovisorium eine «Massregelung der störrischen Frauenfelderinnen und Frauenfelder» durch den Kanton nach dem Nein vom 26. September. Zum Kanton meinen sie:

Michael Pöll, Gemeinderat Grüne. Bild: Tobias Garcia

«Es wäre zudem ein Zeichen der Zeit, seine Angestellten für den öffentlichen Verkehr zu sensibilisieren.»

Die Stadt wäre sicherlich bereit, dem Kanton während der Bauzeit zumindest einen Teil der leerstehenden Rüegerholz-Parkplätze zur Verfügung zu stellen, mutmassen Pöll und Bernhard. So würde man Thurgauer Steuergeld sparen, und die Stadt könnte ihre leerstehenden Parkplätze – natürlich gegen Bezahlung – besser auslasten. «Eine klassische Win-win-Situation also.»

Mehr Verkehr und weniger Biodiversität

Der VCS gibt in seiner Einsprache zu bedenken, dass ein Naherholungsgebiet und bis jetzt ruhiges Wohnquartier mit Kita, Schulhaus sowie diversen Altersinstitutionen mit zusätzlichem Verkehr belastet und so die Unfallgefahr erhöht werden würde. Die Biodiversität der Wiese leide unter dem Bau. Und der Winterdienst sei auf dem geplanten Provisorium nur schwierig zu bewerkstelligen. Zudem müsste nach der Parkplatznutzung der ursprüngliche Zustand der Wiese wiederhergestellt werden.