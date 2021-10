Bauprojekt Sanierungskonzept für den Pfyner Badeweiher Frankrichli: Kanupolo-Ausbau ginge auf Kosten von Natur und Nichtschwimmern Eine Sanierung des beliebten Badeorts ist nötig. Denn der Wasserspiegel ist zu tief. Und die Wasserqualität leidet unter dem Seegrasbewuchs. Ein Wasserbauingenieur hat drei Varianten erarbeitet. Kostenpunkt: zwischen 300'000 Franken und knapp 1,6 Millionen.

Der Pfyner Badeweiher im Frankrichli. Bild: PD

Er ist ein Kind der 1960er-Jahre: der rund 6000 Quadratmeter grosse Weiher im Pfyner Frankrichli. Damals entstand er im Zuge von Kiesabbauarbeiten für den Autobahnbau. Seitdem dient der Weiher der Bevölkerung aus Pfyn und Umgebung als lauschiger Badeort. Doch das Badevergnügen war in den letzten Jahren zunehmend getrübt.

Zum einen war der Wasserspiegel aufgrund des ausserordentlich tiefen Grundwasserspiegels «oft ungenügend», wie es im Bericht der Fröhlich Wasserbau AG aus Frauenfeld heisst. Den Auftrag zum Bericht gab die Politische Gemeinde. Und zum anderen nahm die Wasserqualität durch den zunehmenden Bewuchs mit Seegras ab.

Kaum noch Wasseraustausch, weil Kiessohle undurchlässig

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: Andrea Stalder

Der bis ins Grundwasser reichende Weiher wird vom Thur-Grundwasser durchströmt und mit Frischwasser versorgt. Aufgrund des abgesunkenen Grundwasserspiegels und vermutlich auch wegen der abnehmenden Durchlässigkeit der Kiessohle des Weihers dürfte der Wasseraustausch seit einigen Jahren wesentlich geringer sein als früher.

«Zudem ist aus den obigen Gründen auch das ehemalige, seitlich angeordnete Lernschwimmbecken nicht mehr nutzbar.»

So heisst es im technischen Bericht, der ein Sanierungskonzept mit drei Varianten enthält. Über diese wird kommenden Dienstag die Politische Gemeinde Pfyn die Bevölkerung informieren.

Erhebliche Unterschiede bei den Kosten

Die Minimalvariante. Bild: PD

Das Sanierungskonzept konzentriert sich auf den eigentlichen Weiherbereich. Nicht Bestandteil davon sind Massnahmen im Bereich der Hochbauten, des Spielplatzes und der Liegewiesen. Die drei Varianten unterscheiden sich im Ausbau und in den Kosten beträchtlich. Während die grobe Kostenschätzung bei der Minimalsanierung mit 304'000 Franken zu Buche schlägt, sieht die von der Fröhlich Wasserbau AG empfohlene mittlere Variante «Aufwertung» ein Kostendach von 407'000 Franken vor. Die Luxusvariante «Ausbau», bei der vor allem die Kanupolo-Freunde profitierten, würde 1,578 Millionen Franken kosten.

Die favorisierte Aufwertungsvariante. Bild: PD

Während die Minimalvariante im Kosten-Nutzen-Vergleich mit «gut», die «Aufwertung» sogar mit «sehr gut» bewertet wird, stuft die Fröhlich Wasserbau AG die Variante «Ausbau» als «fraglich» ein. Letzteres, weil zum einen die Kosten massiv seien und zum anderen die Umbauten einen «negativen Einfluss» aufs Landschaftsbild hätten. Die Machbarkeit sei jedoch bei allen drei geprüften Varianten gegeben.

Experte priorisiert Variante «Aufwertung»

Bei der Minimalsanierung soll sich die Sanierung auf das zwingend erforderliche Minimum beschränken, um den ursprünglichen Badebetrieb wieder zu ermöglichen. Auf ökologische und gestalterische Verbesserungen und Aufwertungen wird weitgehend verzichtet. Der Schlamm im tieferen Weiherbereich soll ausgebaggert und nach der Trocknung in der Landwirtschaft verwendet werden. Anschliessend soll die Kiesschicht in den flacheren Weiherbereichen abgetragen werden. Durch das Abtiefen der Weihersohle in den Randbereichen um gut einen halben Meter wäre es möglich, zwei Kanufelder einzurichten.

Die Ausbauvariante. Bild: PD

Bei der «Aufwertung» werden zusätzlich mit einfachen Mitteln ökologische und gestalterische Verbesserungen umgesetzt. Grundsätzlich sollen die heute meist steilen oder hart verbauten Ufer renaturiert, abgeflacht und somit besser zugänglich sowie für die Badenutzung attraktiver werden. Auch hier sind zwei Kanupolo-Felder vorgesehen. Die Variante «Ausbau» fokussiert auf den Wunsch der Thurgauer Wildwasserfahrer nach vier Kanupolo-Feldern. Dies sei zwar, so der Bericht, machbar, doch nur, wenn «die ökologischen und gestalterischen Anliegen stark zurückgestuft werden». Auch das Nichtschwimmerbecken wäre dann «nur noch beschränkt als solches tauglich, weil auch im neu stark vergrösserten östlichen Becken für das Kanupolo eine minimale Wassertiefe von 1,20 Meter unter dem Kiel gewährleistet werden müsste.

Infoveranstaltung zum Badeweiher Frankrichli: Dienstag, 26. Oktober, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Pfyn.