Bauprojekt Der geplante Wohnpark Islikon nähert sich der Umsetzung Der Auto- und Immobilienunternehmer Ruedi Bütikofer plant eine Überbauung in Islikon. Das Gasthaus Ochsen soll saniert und mit einem Tagescafé sowie fünf Wohnungen ausgestattet werden. Dazu kommt ein Neubau mit 14 Eigentumswohnungen. Der Baubeginn soll im kommenden Sommer erfolgen.

Eine Visualisierung des geplanten Wohnparks Islikon. Visualisierung: PD

Wo er einst auf seinem Weg zur Schule vorbeiging, leitet Ruedi Bütikofer heute ein Bauprojekt. Dort, wo das Gasthaus zum Ochsen sowie eine Metzgerei stehen, soll ein moderner Begegnungsort entstehen. Dieses Projekt verfolgt Bütikofer mit seinem Immobilienunternehmen Gewerbehaus in der Au AG, welches er nebst den Bütikofer Autohäusern mit Standorten im Thurgau und in Zürich seit rund 30 Jahren betreibt.

Ruedi Bütikofer, Auto- und Immobilienunternehmer. Bild: Janine Bollhalder

«Sowohl in Islikon als auch in den umliegenden Gemeinden gibt es immer weniger Gasthäuser», sagt Bütikofer. Es ist ihm wichtig, mit diesem Bauprojekt einen Treffpunkt für die Leute zu schaffen. Angedacht ist es, das Gasthaus Ochsen komplett zu sanieren und energetisch sowie technisch auf den neusten Stand zu bringen.

Insgesamt sind 19 Wohnungen geplant

Im ehemaligen Gasthaus Ochsen sollen fünf Mietwohnungen Platz finden sowie im Erdgeschoss ein Tagescafé mit frischen Backwaren – von externen Bäckereien, denn eine solche will Bütikofer nicht bauen. «Das Café soll an sieben Tagen der Woche offen haben», sagt er. «So können sich die Anwohnerinnen und Anwohner auch am Sonntag ein Gipfeli holen.» Ebenfalls kann sich Bütikofer gut vorstellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Sunnwies gerne mit ihrem Besuch im Café einkehren. Ausserdem soll ein Teil des Cafés als Vereinslokal für ansässige Vereine genutzt werden können.

Keine Nachfolger für den Ochsen Ende Juni haben Reto Schneider und Jean André Wirthlin das Gasthaus Ochsen geschlossen. Das aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, eine Nachfolgeregelung zu finden. Damit endet eine 120 Jahre dauernde Gastronomie- und Familientradition. (red)

Das benachbarte Schlachthaus, die Räucherei sowie die dazugehörigen Garagenboxen werden nicht saniert, sondern rückgebaut. Hier soll ein Neubau mit 14 Eigentumswohnungen entstehen. Die Wohnungen im Neubau wie auch im ehemaligen Gasthaus Ochsen verfügen über anderthalb bis fünfeinhalb Zimmer.

Baustart im nächsten Sommer

Das Bauprojekt wurde von den Architekten Christian Schlienz und Roger Mantel entworfen. Bütikofer erzählt, dass auch die Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung der Gemeinde Gachnang sehr speditiv verlief. Die Planungsphase hat rund fünf Monate gedauert. Da das Restaurant zum Ochsen unter Dnekmalschutz steht, wurde auch die kantonale Denkmalpflege miteinbezogen. «Es war ein konstruktives Miteinander», erzählt Bütikofer. Man habe gemeinsam diesen guten Weg gefunden.

Derzeit wird die Baubewilligung ausgearbeitet. Die bisherigen Kosten für die Planung des Projekts belaufen sich auf 250'000 Franken. Es wird mit etwa 10 Millionen Franken an Investitionskosten für den Neubau und die Renovation des Ochsen gerechnet. Bütikofer plant mit dem Baustart im Sommer 2022. Jedoch bis im Spätherbst dieses Jahres sollen die Wohnungspreise feststehen, und Interessierte können sich bewerben.