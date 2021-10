Bauprojekt Nach dem Nein des Frauenfelder Stimmvolks zu den Tiefgarage-Parkplätzen will der Kanton nun einen temporären Parkplatz bei der Rüegerholzhalle bauen Während der Bauzeit des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus fallen für die kantonalen Angestellten 105 reservierte Parkplätze weg. Die Stadt greift dem Kanton nun unter die Arme und stellt die Wiese bei der Festhalle Rüegerholz zur Verfügung. Dort will der Kanton auf eigene Kosten eine temporäre Parkierung bauen. Die befestigte Anlage geht nach Nutzungsende entschädigungsfrei in das Eigentum der Stadt über.



Auf der Wiese zwischen der Festhalle Rüegerholz und dem Festhallenparkplatz will der Kanton eine temporäre Parkierungsanlage bauen. Bild: Reto Martin

Es mag seltsam anmuten. Und der zuständige Stadtrat Andreas Elliker, der dem Departement für Bau und Verkehr vorsteht, sagt auch, es sei ihm bewusst, dass dies auf den ersten Blick für Irritationen sorgen könne in der Bevölkerung. Aber:

«Wir bieten dem Kanton Hand.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Irritieren könnte, dass auf der Wiese zwischen Festhalle Rüegerholz und der bestehenden Festhallenparkierung an der Reutenen- respektive Festhüttenstrasse ein temporärer Parkplatz entstehen soll. Die besagte Parzelle befindet sich im Eigentum der Stadt. Noch bis 25. Oktober liegt das Baugesuch des Kantons öffentlich auf. Dies, nachdem sich vor drei Wochen erst das Frauenfelder Stimmvolk gegen 50 öffentliche Parkplätze in der Tiefgarage des geplanten Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus ausgesprochen hatte. Der Nein-Anteil betrug 60 Prozent.



Nutzung während der gut zweijährigen Bauzeit

Das Problem nun sind die Angestellten der kantonalen Verwaltung. Eigentlich sind nicht die Angestellten an sich problematisch, sondern vielmehr ihre Autos, für die es während der gut zweijährigen Bauzeit des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus keine reservierten Parkplätze mehr gibt. Der Kanton rechnet aktuell, dass der Baubeginn im kommenden Februar erfolgt und bis Mitte 2024 dauert. In dieser Zeit fallen rund 105 Parkplätze weg.

Nahe Parkplätze für Regierungsrat Die Stadt hat sich im privat betriebenen Altstadt-Parkhaus mindestens 60 öffentliche Parkplätze grundbuchamtlich gesichert. Nun stellt die Stadt im Rahmen einer temporären Freigabe dem Kanton für die Mitglieder des Regierungsrats und dessen engste Mitarbeitenden zehn Abstellplätze zur Verfügung. In den aktuellen Stadtratsmitteilungen heisst es dazu: «Die heutige Auslastung des Parkhauses Altstadt lässt eine temporäre Nutzung von zehn Parkplätzen durchaus zu.» Die Regierungsrätinnen und Regierungsräte müssen deshalb den etwa einen Kilometer langen und gut zehn Minuten dauernden Weg von der Festhalle zum Regierungsgebäude nicht unter die Füsse nehmen. (ma)

Wie es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen heisst, hat die Stadt dem Kanton zugesichert, beim temporären Ersatz von Parkplätzen während der Bauzeit «im heutigen Umfang der Parkierung» behilflich zu sein. Das heisst also: Der Ausgang der kommunalen Volksabstimmung vom

26. September steht in keinem Zusammenhang mit dem geplanten temporären Parkplatz.

Die Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

1.-August-Funken kann auf dem befestigten Gelände nicht mehr stattfinden

Gemäss Baugesuch ist auf der Festhallenwiese auf rund 24'900 Quadratmetern ein temporärer Parkplatz mit 105 Abstellplätzen vorgesehen. Gemäss Stadtrat Elliker sollen auf einem stabilen Schotteruntergrund Rasengittersteine gesetzt werden. Elliker sagt:

«Das ist naturnah, so kann die Biodiversität erhalten werden.»

So sei der Boden tragfähig. Auf eine Rückbauverpflichtung des Kantons nach der temporären Nutzung werde verzichtet, «damit die begrünte Fläche anderweitigen Nutzungen im Interesse der Stadt zugeführt werden kann». Denkbar sei dies im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Festhalle. Ein Zirkus sei beispielsweise möglich. Ob der 1.-August-Funken weiterhin auf diesem befestigten Gelände gezündet werden, sei noch abzuklären, sagt Elliker.

Temporärer Parkplatz für Kantonsangestellte bei der Festhalle Rüegerholz

Kanton übernimmt Bau- und Unterhaltskosten

Für den Bau der temporären Parkierung bei der Festhalle sind gemäss Baugesuch Kosten von 250'000 Franken budgetiert. Diese Kosten übernimmt vollumfänglich der Kanton. Auch den baulichen und betrieblichen Unterhalt während der Nutzungszeit als Parkplatz berappt der Kanton. Dafür verrechnet die Stadt dem Kanton nichts für Nutzung des städtischen Landes, auf dem der temporäre Parkplatz steht. Letztlich gewinnt die Stadt aber. Denn:

«Nach Wegfall der Nutzung und Bezug der neuen Parkierungsmöglichkeiten beim Regierungsgebäude geht die Anlage entschädigungsfrei in das Eigentum der Stadt Frauenfeld über.»

Für weitere Nutzungen nach diesem Zeitpunkt wäre der Kanton der Stadt einen Mietzins schuldig, der Aufwand für den Unterhalt wäre in diesem bereits enthalten. Die Stadt hat sich zudem ausbedungen, dass sie den temporären Parkplatz ausserhalb der Geschäftszeiten der kantonalen Verwaltung und nach Absprache auch während der Geschäftszeiten für Grossanlässe in der Festhalle unentgeltlich nutzen kann.