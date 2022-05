Bauprojekt Kosten von 1,6 Millionen: Technische Betriebe Thundorf haben das Wasserreservoir Hard eingeweiht Mit dem neuen Reservoir Hard ist die Thundorfer Wasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Am Samstag fanden die Eröffnungsfeier und gleichzeitig der Tuenbachtaler Erlebnistag auf dem Wellenberg statt.

Im neuen Wasserreservoir Hard: Gemeinderätin Beatrice Bachmann, Ingenieur Harry Reinert und Wasserwart Roman Fankhauser. Bild: Manuela Olgiati

Im Inneren schauten Gäste durch Guckfenster in die Tanks. Draussen an der Sonne tummelten sich rund 150 Kinder und Erwachsene. Am Samstag weihten Gemeinderat und Bevölkerung das Wasserreservoir Hard ein. Im Mai 2020 war der Spatenstich, und seit September 2021 ist die Erweiterung Hard in Betrieb. Und gleichzeitig lockte der Tuenbachtaler Erlebnistag mit Plauschposten. Zur Stärkung gab es Würste vom Grill.

Ein Posten am Tuenbachtaler Erlebnistag. Bild: Manuela Olgiati

«Wir liefern Wasser in alle Dorfteile.»

Das sagte Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier zufrieden. Ingenieur Harry Reinert von Widmer + Partner AG in Weinfelden erklärte: «Nach einer Bauzeit von zehn Monaten war die Erweiterung fertiggestellt.» Er blickt auf eine unfallfreie Bauphase zurück, an der 30 Firmen beteiligt waren. Sichtlich stolz über das gelungene Projekt zeigte sich Gemeinderätin Beatrice Bachmann. Sie sagte: «Mit Wasserwart Roman Fankhauser sind wir in der Wasserversorgung gut aufgestellt.» Thundorf verbraucht pro Tag 550 Kubikmeter Wasser.

Alles Wasser fliesst durch zwei Reservoirs der Gemeinde

Am Mittag gab es Würste vom Grill. Bild: Manuela Olgiati

Alt Gemeindepräsident Alois Hersche freute sich über das Werk. Aus seiner Sicht ist ein Meilenstein in der Trink- und Löschwasserversorgung gesetzt. Ingenieur Reinert verwies auf die Anforderungen des 1,6 Millionen Franken teuren Projektes. Ob aus dem Wasserhahn, für die WC-Spülung oder das Löschen von Feuer, Wasser fliesst durch zwei kommunale Reservoirs.

Für den Ort Thundorf verlangte das kantonale Feuerschutzamt mit der angepassten generellen Wasserversorgungsplanung neu 300 anstatt bisher 200 Kubikmeter Löschreserve. Zudem musste die Brauchreserve um einen Drittel erhöht werden, weshalb im Hard neu 600 Kubikmeter Wasser gespeichert sind. Am neuen Standort sind 200 Kubik Beton und 32,5 Tonnen Armierungen verbaut. «Die Technik mit Wasser-, Elektrizitäts- und Steuerleitungen auf dem neusten Stand», sagte Reinert. Und das über 100-jährige Reservoir im Hessenbohl wurde rückgebaut.