Bauprojekt Für Junge und Alte im Dorf sowie Neuzuzüger: Am Uesslinger Ortseingang entsteht für knapp 17 Millionen Franken eine Überbauung 22 grosse Wohnungen und acht Reiheneinfamilienhäuser: Das ist die geplante Überbauung Zollhausweg der Häberlin Architekten AG. Das bedeutet Wohnraum für mindestens 100 Personen, was erfreulich sei, sagt Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel.

Viel Holz verbaut: eine Visualisierung der Überbauung Zollhausweg in Uesslingen. Bild: PD/Häberlin Architekten AG

Das ist nicht nur in Uesslingen-Buch ein Problem: Es fehlt auf dem Land an Wohnraum in Mehrfamilienhäusern. Die Jungen müssen für ihre erste eigene Wohnung das Dorf verlassen. Ältere Einwohnerinnen und Einwohner haben ebenfalls keine andere Möglichkeit, wenn sie aus dem eigenen Einfamilienhaus in ein kleineres Eigenheim ziehen wollen.

Diesem Problem wird nun Abhilfe geschaffen in Uesslingen. Dort soll grad oberhalb der Thurbrücke zwischen Schaffhauserstrasse und Zollhausweg eine Überbauung entstehen. Bauherrin ist die Müllheimer Häberlin Architekten AG. Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser mit 22 Wohnungen zwischen 3,5 und 5,5 Zimmern sowie zweimal vier Reiheneinfamilienhäuser mit jeweils fünf bis sieben Zimmern. Die reinen Gebäude-Baukosten liegen bei 16,8 Millionen Franken.

Geplante Überbauung Zollhausweg, Uesslingen

Ortsbildverträgliche Bebauung stand im Zentrum

Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel freut sich über die Bautätigkeit in der Gemeinde. Aktuell sei zwar noch eine Einsprache hängig. Könne diese bereinigt werden, rechnet sie diesen Frühling mit der Erteilung der Baubewilligung. In diesem Fall sollten die Wohnungen und Reiheneinfamilienhäuser im Frühling 2025 bezugsbereit sein, wie Filippo Mazza, projektverantwortlicher Architekt bei Häberlin, sagt. Die Bauparzelle unterliegt der Gestaltungsplanpflicht. Engel sagt:

Elisabeth Engel, Gemeindepräsident. Bild: Andrea Stalder

«Der Gestaltungsplan entstand unter Mitwirkung der Bevölkerung in enger Zusammenarbeit der Eigentümerschaft mit der Gemeinde sowie verschiedenen kantonalen Ämtern und wurde 2019 vom Kanton bewilligt.»

Im Vordergrund stand eine ortsbildverträgliche Bebauung der letzten grösseren Baulandreserve im Ortsteil Uesslingen. In Buch gibt es noch eine knapp 4000 Quadratmeter grosse Parzelle Bauland im Gebiet Altwingete, die sogar im Besitz der Gemeinde ist. Im Oktober 2020 verweigerte die Gemeindeversammlung aber den Landverkauf an eine interessierte Käuferschaft. Das sei aktuell auf Eis gelegt, sagt die Gemeindepräsidentin. Sie erhalte regelmässig Anfragen nach Wohnraum oder Bauland auf Gemeindegebiet. Aber mit Ausnahme von innerer Verdichtung sei nichts mehr herauszuholen.

Defizit im Budget und neue Zusammenarbeit bei der ARA Die Bechtelisgemeinde von politisch Uesslingen-Buch fand pandemiebedingt nicht statt. Dafür ist auf den 13. Februar eine Urnenabstimmung terminiert. Unter anderem befindet das Stimmvolk über das Budget 2022, das bei einem Aufwand von 4,402 Millionen Franken mit einem Minus von 500'000 Franken rechnet. Bei einem um 180'000 Franken tieferen Aufwand war im Budget 2021 bereits ein Defizit von 478'000 Franken veranschlagt. Im laufenden Jahr sind Nettoinvestitionen von 3,518 Millionen geplant. Der Steuerfuss soll aufgrund der guten Eigenkapitallage weiterhin bei 52 Prozent bleiben. Bei der Anpassung des Friedhofreglements findet neu das Gemeinschaftsgrab Erwähnung. Und schliesslich geht es noch um die Rechtsformumwandlung des Zweckverbands ARA Ellikon an der Thur in die Interkommunale Anstalt ARA Thurtal respektive den Anschlussvertrag. Uesslingen-Buch wurde 2014 an die ARA im nahen Kanton Zürich angeschlossen. (ma)

Wunsch der Gemeinde nach Mietwohnungen erfüllt

Engel rechnet damit, dass die Überbauung Zollhausweg Wohnraum für mindestens 100 Personen bietet. In den Reiheneinfamilienhäusern dürften vorwiegend neuzugezogene Familien ein neues Daheim finden. In den Mehrfamilienhäusern kann sich die Gemeindepräsidentin aber auch sehr gut junge und ältere Einwohnerinnen und Einwohner von Uesslingen-Buch vorstellen. Dass es nicht nur Wohneigentum gibt, sondern auch Mietwohnungen, war ein Wunsch der Gemeinde bei der Erarbeitung des Gestaltungsplans. Für die Zukunft wünscht sich Engel in der Gemeinde nach Möglichkeit speziellere Wohnformen, etwa altersdurchmischtes Wohnen. Denn immerhin knapp 20 Prozent der Bevölkerung bewege sich im Alterssegment 65plus.

Filippo Mazza, Projektleiter Häberlin Architekten AG. Bild: PD

Wieso die Häberlin Architekten AG so viel Wohnraum in Uesslingen erstellt, ist für den zuständigen Architekten Filippo Mazza klar: Einerseits spiele die Nähe zu Frauenfeld eine grosse Rolle, andererseits sei das Preisniveau noch nicht so hoch. Mit der Überbauung wolle man die offene dörfliche Struktur am Siedlungsrand unterstützen, erklärt Mazza.