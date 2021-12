Bauprojekt «Ein Plan B stand nie zur Diskussion»: Anwohner der Erlenstrasse in Frauenfeld sind vom Stadtrat enttäuscht Die Erschliessung eines Neubaus in Frauenfeld-West soll über eine verkehrsberuhigte Quartierstrasse erfolgen. So wollte es die Stadt. Dagegen liefen Anwohner Sturm, fielen aber mit ihren Einsprachen zweimal durch. Mittlerweile ist die Tiefgaragenzufahrt beschlossene Sache. Doch die betroffenen Erlensträssler befürchten in Zukunft weiteren Mehrverkehr in der Tempo-30-Zone.

Über 30 Anwohnerinnen und Anwohner der Erlenstrasse stehen auf der Sackgasse, die zukünftig Tiefgaragenzufahrt sein wird. Bild: Mathias Frei

Diese erste Schlacht haben sie verloren. «Das ist uns auch bewusst», sagt Stefan Geiges. Aber jetzt haben der CVP-Gemeinderat und Bauunternehmer sowie seine Nachbarn von der Erlenstrasse Angst, dass sie auch in Zukunft Zweite machen. Dabei haben es die über 30 Erlensträssler vom Pensionär bis zur Primarschülerin cheibe glatt an diesem Montagnachmittag. Da wird zur Adventsfenstereröffnung eingeladen und über die Katze vom Nachbarn sinniert. An der Erlenstrasse kennt und schätzt man sich. Wenn Corona nicht wäre, hätte man sich auch dieses Jahr zum Erlenstrassenfest getroffen. Doch jetzt droht der Quartierstrasse, auf der man maximal 30 km/h fahren darf, Mehrverkehr.

Erlenstrasse lehnt sich auf

Das Problem ist die Sichtberme, also der Sichtbereich bei der Ausfahrt an der Häberlinstrasse 11. Der Liegenschaftsbesitzer will den alten Wohnblock mit einem Dutzend Wohnungen abreissen und durch einen Neubau ersetzen. Die Zufahrt zur Tiefgarage war von der Häbelinstrasse her geplant. Die Stadt war aber dagegen. Denn aufgrund der geschützten Bäume an der Strasse sei die Sichtberme nicht gewährleistet. Deshalb musste der Bauherr umplanen: Erschliessung über eine kleine Sackgasse, die auf die Erlenstrasse führt.

Ein fachlicher Entscheid Auf Anfrage spricht Stadtrat Andreas Elliker als Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr von fachlichen Abwägungen, die zum vorliegenden Entscheid geführt hätten. Stadtingenieur Thomas Müller, Michael Schroeder, stellvertretender Amtsleiter Hochbau und Stadtplanung, und er seien den Anwohnerinnen und Anwohnern im Rahmen eines runden Tisches Rede und Antwort gestanden, bestätigt Stadtrat Elliker. (ma)

Rekurs von der ganzen Erlenstrasse mitfinanziert

Gegen den Entscheid des Stadtrats machten einige Erlensträssler Einsprache. Der dafür zur Rate gezogene Jurist wurde von allen 20 Einfamilienhausbesitzern der Erlenstrasse mitfinanziert. Mit der Einsprache fielen die Nachbarn aber zweimal durch, zuerst beim Stadtrat, dann auch beim Departement für Bau und Umwelt des Kantons.

«Wir haben das Vertrauen in den Stadtrat verloren.»

Stefan Geiges, Erlenstrasse-Anwohner und CVP-Gemeinderat. Bild: PD

Das hört man in der Runde am Montagnachmittag. Es hat sich Enttäuschung breitgemacht unter den Erlensträsslern. Stefan Geiges sagt denn auch, juristisch gesehen habe wohl weder die Stadt noch der Kanton etwas falsch gemacht. Gleichwohl würden sich die Erlensträssler allein gelassen fühlen.

Angst vor einem Präjudiz für zukünftige Neubauprojekte

Denn die Anwohner fürchten, dass das nur der Anfang sein könnte. Fakt ist: Die drei anderen Wohnblöcke sind gleich alt wie jener an der Häberlinstrasse 11. Drei weitere Neubauprojekte dürfen nur eine Frage der Zeit sein. Zudem gibt es noch eine grosse unbebaute Parzelle Bauland zwischen Erlen- und Häberlinstrasse. Stefan Geiges rechnet vor:

«Nur schon für den Aushub des Neubaus Nummer 11 gibt das 2000 Lastwagenfahrten.»

Die Erlensträssler leben schon lange im Quartier. Eine Anwohnerin sagt, sie sei hier geboren vor mehr als 70 Jahren. Einige Familien sind schon seit 40 oder fast 50 Jahren daheim an der Erlenstrasse. Jemand erzählt, dass das Quartiersträsschen vor 15 Jahren verkehrsberuhigt wurde. An der Einmündung zur Wannenfeldstrasse sei der Kindergarten Chinesenbrüggli, die Erlenstrasse sei zudem auch Schulweg und Zufahrt zum regionalen Veloweg. Die Erlensträssler fürchten nun, dass die Erschliessung für die Häberlinstrasse 11 ein Präjudiz für alle zukünftigen Projekte darstellt. Stefan Geiges sagt: «Ein Plan B stand nie zur Diskussion.» Nachbar und alt Gemeinderatspräsident Peter Hefti (EVP) pflichtet ihm bei.

Enttäuschung über unkooperative Haltung der Stadt

Wohl habe Ende November ein runder Tisch stattgefunden mit den Verantwortlichen der Stadt. Geblieben sei letztlich nur die Enttäuschung über eine unkooperative Haltung der Stadt. Denn vor dem Rekurs sei man leider nicht bereit gewesen, sich um die Anliegen der Anwohner zu kümmern, sagen die Erlensträssler. Und Geiges meint weiter, an verschiedensten Orten in der Stadt sei die Sichtberme nicht gewährleistet.