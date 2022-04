Bauprojekt Dörfli im Dorf: Spatenstich für Überbauung mit neun Häusern in Pfyn ist erfolgt Im Zentrum der Gemeinde Pfyn realisiert ein Baukonsortium eine Überbauung mit fünf Reiheneinfamilienhäusern sowie vier kleinen Mehrfamilienhäusern. Gemeinderat Hansueli Ott spricht von grösster Investition seit Jahren.

Architekt Bruno Felber, Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann und Vizegemeindepräsident Hansueli Ott während des Spatenstichs. Bild: PD

Wo im Herbst noch archäologische Grabungen stattgefunden haben, geht es jetzt in die Höhe. Das Baukonsortium Zeppelinring realisiert auf der Parzelle beim Abzweiger Hauptstrasse/Steckbornerstrasse eine Überbauung, dessen Verkauf erfreulich schnell habe abgeschlossen werden können, sagte Vertreter Werner Fleischmann beim Spatenstich von vergangener Woche. Er sagte: «Wir rechneten bei diesem tollen Projekt mit vielen Interessierten. Die Erwartungen wurden aber weit übertroffen.» Deshalb waren auch die meisten neuen Eigentümerinnen und Eigentümer am Spatenstich dabei.

Die neue Überbauung bilde einen schönen Auftakt zum Dorf, sagte Architekt Bruno Felber. Er sprach von einer spannenden Aufgabe «in sensibler und schöner Umgebung». Die Überbauung umfasst fünf Reiheneinfamilienhäuser sowie vier kleine Mehrfamilienhäuser mit je fünf 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen. In die Planung integriert wurde das bestehende denkmalgeschützte Riegelhaus. Felber sagte:

«Es entsteht damit gewissermassen ein neues Dörfli im Dorf.»

Die Häuser sind mit einer gemeinsamen Tiefgarage verbunden und voraussichtlich etappenweise zwischen Sommer und Ende 2023 bezugsbereit. Sie liegen direkt an der Bushaltestelle sowie beim bekannten Spezialitäten-Café Bürgi.

Hansueli Ott, Vizegemeindepräsident in Pfyn, freute sich über die hohe Nachfrage und begrüsste die neuen Einwohnerinnen und Einwohner. Er betonte, dass dieses Projekt die grösste Investition der vergangenen zehn Jahre in Pfyn sei. Die gute Verkehrsanschliessung und das grosszügige Naherholungsgebiet hätten wohl zum Erfolg beigetragen. In der geschichtsträchtigen Gemeinde könne ausserdem für den täglichen Gebrauch eingekauft werden und das Vereinsleben sei breitgefächert, heisst es in einer Mitteilung der Fleischmann Immobilien AG weiter.