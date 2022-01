Baulicher Fauxpas «Fehlgriff bereits bekannt, Verschiebung geplant»: Oberirdischer Hydrant an defekter Frauenfelder Thundorferstrasse steht vor General-Weber-Denkmal Die Sanierung der Thundorferstrasse nach dem folgenschweren Wasserrohrbruch trägt seltsame Blüten. Vor dem General-Weber-Denkmal steht ein oberirdischer Hydrant. Thurplus hat das Problem erkannt und lässt diesen jetzt versetzen.

Der fehlbesetzte Hydrant vor dem General-Weber-Denkmal an der Thundorferstrasse. Bild: Thomas Wunderlin

Bei der Einmündung der Rosenberg- in die Thundorferstrasse hat die Bürgergemeinde vor etwas über 20 Jahren einen eisernen Kranz anbringen lassen, im Gedenken an die Opfer des Gefechts von Frauenfeld zum Ende des Zweiten Koalitionskriegs 1799. Erreichbar ist das Denkmal in Anlehnung an Generaladjutant Johann Weber – etwas oberhalb der General-Weber-Strasse – seit vergangenem Sommer bloss zu Fuss. Seit dem gröberen Wasserrohrbruch, als rund 500'000 Liter Wasser ausgetreten sind, ist die Thundorferstrasse gesperrt und bleibt es noch bis voraussichtlich Ende März.

Massive Beschädigungen der Thundorferstrasse. Sicht Richtung Stadt hinunter. Bild: Andri Vöhringer (11.08.2021)

Wer derzeit zu Fuss das General-Weber-Denkmal passiert, achtet dort unmittelbar davor einen Hydranten, der mit seiner Farbe so gar nicht vor ein Mahnmal passt. Den Grund für den baulichen Fauxpas entlang der Thundorferstrasse erklärt Peter Wieland, Geschäftsführer von Thurplus (ehemals Werkbetriebe Frauenfeld), so. Die Sanierung der Thundorferstrasse sei nach dem Rohrbruch im August wortwörtlich rollend geplant worden. «Dabei wurde der schon bestehende unterirdische Hydrant unmittelbar vor dem General-Weber-Denkmal durch einen nach Stand der Technik oberirdischen Hydranten ersetzt», ergänzt er. Das Problem sei aber längst erkannt, und der Hydrant soll demnächst verschoben werden. Wieland sagt:

«Dieser Fehlgriff ist uns bereits bekannt, und die Verschiebung an die obere Stadtparzelle des General-Weber-Denkmals Richtung Spitalkreisel ist bereits in Planung.»

Peter Wieland, Geschäftsführer Thurplus. Bild: Andrea Stalder

Insgesamt ist die Sanierung der Thundorferstrasse mit einer monatelangen Strassensperrung, Umleitung und Kosten von zwei Millionen Franken nach leichten Verzögerungen auf Kurs. Mittlerweile sind die Transport- und Versorgungsleitung vom Spitalkreisel bis zur Rosenbergstrasse sowie die Versorgungsleitung bis zur Reutenenstrasse fertiggestellt, erläutert Wieland. Die noch fehlende Transportleitung sollte bei gutem Baufortschritt und optimaler Witterung bis voraussichtlich Mitte März fertiggestellt sein.

Fertigstellung der Baustelle je nach Witterung

Ab April nach dem Ausbau der Strasse sollte der Verkehr wieder wie gewohnt auf der Kantonsstrasse in Richtung Spital und Thundorf rollen können, sofern das Wetter keine Kapriolen schlägt. Sofern Thurplus seine Arbeiten bis Mitte März abschliessen kann und die Witterung stimme, zieht das kantonale Tiefbauamt als Eigentümer der Strasse den Belag bis Ende März nach, wie Oberbauleiter Bruno Keller erklärt. «Zwei Wochen reichen normalerweise», meint er, ohne sich auf genaue Prognosen hinauswagen zu wollen. Im Sommer würde das Tiefbauamt dann den Einbau des lärmhemmenden Deckbelags vorsehen.

Bis dahin verschwindet sicher auch der fehlbesetzte oberirdische Hydrant, damit das General-Weber-Denkmal wieder in seiner ganzen Wirkung zu sehen ist – auch mit dem Auto.