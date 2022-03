Bauer, ledig, sucht Eine Hochzeit, Nachwuchs und ein Stiefelfetisch: Das TV-Liebespaar aus Gündelhart hat Neuigkeiten Der Gündelharter Rolf Meier hat in der letztjährigen «Bauer, ledig, sucht…»-Staffel das grosse Los gezogen. Mit der Deutschen Greta Strobel hat er in der Sendung seine Traumfrau kennen gelernt. Das Paar verkündet gleich zwei freudige Überraschungen.

Seit letztem September wohnt Greta Strobel mit Rolf Meier auf seinem Bauernhof in Gündelhart. Bild: Benjamin Manser

Hofdame Greta und Landwirt Rolf waren in der letztjährigen «Bauer, ledig, sucht…»-Staffel das Traumpaar. Heute wohnt die gebürtige Deutsche auf Rolfs Hof in Gündelhart – samt Pferden und Stiefel. Im letzten September ist sie extra aus Obwalden zu ihm gezogen und arbeitet jetzt bei der Spitex in Müllheim. Beim Treffen mit dieser Zeitung sitzt das Paar gerade beim Mittagessen. «Die Aufgabe des Kochens habe inzwischen ich übernommen», sagt Greta. «Du hast halt mehr Zeit zum Kochen als ich», sagt Rolf und beide lachen. Sie wirken vertraut wie ein altes Ehepaar, aber verliebt wie am ersten Tag.

Die Sache mit dem Stiefelfetisch

Während der Hofwoche im vergangenen Sommer lernten sich die Deutsche und der Thurgauer näher kennen und verliebten sich. «Es war schon spannend im Fernsehen zu sein und zu sehen, wie das alles funktioniert», sagt der Gündelharter. Er habe aber immer die Absicht gehabt, die Frau fürs Leben zu finden. Doch die Kamera den ganzen Tag um sich zu haben, sei ab und zu auch anstrengend gewesen. Greta sagt:

«Man teilt halt die intimsten Erlebnisse, wie das Bad mit Rolf im Hotpot. Aber irgendwann vergisst man die Kamera auch.»

Zu dieser Hofwoche wäre es fast nicht gekommen. «Ich habe Rolfs Porträt gelesen und schon da war die Rede von seinem Stiefelfetisch», sagt die ehemalige Hofdame. Sie sei dann schon etwas verdutzt gewesen. «Ich habe halt nicht damit gerechnet und ihn ein wenig anders eingeschätzt.» Doch sie machte sich den Fetisch zunutze und wickelte Rolf unter anderem mit ihren Reitstiefeln um den Finger. Zum Abschluss liess Greta, die ursprünglich aus Friedrichshafen stammt, extra ihre Gummistiefel auf seinem Hof stehen – als Zeichen, dass sie wieder kommt.

Zwei Katzen als Vorbereitung

Auf die Frage, ob schon bald die Hochzeitsglocken klingen, reagieren die beiden nervös, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. «Nächstes Jahr wird es voraussichtlich so weit sein», sagt Rolf. Und auch hier spielt der Stiefelfetisch eine Rolle. Greta verrät: «Sein Traum ist es, dass an seiner Hochzeit alle Frauen Stiefel tragen.» Die beiden lachen und sie sagt: «Das ist kein Witz!»

Doch nicht nur die Hochzeit steht bevor. «Wir erwarten Nachwuchs», verkündet Greta. Die beiden sind sichtlich glücklich. Die werdende Mutter sagt:

«So habe ich mir das immer vorgestellt. Ein Leben auf dem Bauernhof mit vielen Tieren, meinen Pferden und irgendwann Kinderfüssen, die über den Hof rennen.»

Zur Vorbereitung auf das kommende Familienleben hat das Paar zwei Katzen gekauft. «Mit denen kann ich dann kuscheln, wenn der Rolf weg ist.» Und auch hier folgt ein Konter von Rolf: «Ich kann ja nicht mehr so oft weg.» Beide lachen wieder.

Greta ist Köchin, Hebamme und Pferdepflegerin

Greta hat ihre zwei Pferde mit auf den Hof von Rolf gebracht. Bild: Benjamin Manser

Das Hofleben bietet aber viel mehr als nur Romantik und ländliche Idylle. «Gestern habe ich bei der Geburt eines Kalbs geholfen», sagt Greta. Sie haben die Mutter beobachtet und, als das Kalb da war, die ersten Atemzüge mitbekommen. «Und heute steht das Neugeborene schon auf den eigenen Beinen.» Neben den Aufgaben als Köchin und Geburtshelferin sind aber ihre Pferde Gretas grosse Leidenschaft. «Gerade heute haben wir noch einen dritten Wallach abgeholt.»

Rolf und Greta sind also glücklich zusammen auf dem Hof. Und wie steht es mit den Schwiegereltern im unteren Stock? «Mit ihnen komme ich super klar. Das Vorurteil vom Schwiegermonster ist also völliger Quatsch», sagt die 29-Jährige. «Die sind halt froh, habe ich eine Frau gefunden. Aber natürlich freuen sie sich über Greta», sagt Rolf und beide lachen wieder. Die Liebesgeschichte kann also weitergehen und wird mit der Hochzeit und dem Nachwuchs noch um ein Kapitel reicher.