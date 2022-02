Bauen «Entscheid mit aller Deutlichkeit»: Verwaltungsgericht weist Beschwerde gegen blockierte Genossenschaftssiedlung in Frauenfeld ab – Gegner in Lauerstellung Trotz ursprünglich erteilter Baubewilligung verzögern sich Abriss und Neubau der geplanten Genossenschaftssiedlung Schollenholz seit Jahren. Jetzt hat das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau die Beschwerde der Gegner in sämtlichen Punkten zurückgewiesen. Die Frist für einen Weiterzug ans Bundesgericht läuft allerdings noch.

Seit Jahren stehen die Häuser an der Ecke Schollenholz-/Fliederstrasse leer. Bild: Andrea Stalder

Der juristische Spiessrutenlauf schreibt ein neues Kapitel. Eingezäunt und verlassen vegetiert das rund 3000 Quadratmeter grosse Areal am Abzweiger Schollenholz-/Fliederstrasse in Frauenfeld vor sich hin. Die fünf alten Häuser aus den 1930ern sind längst leer und heruntergekommen. Laut den Plänen der Wohnbaugenossenschaft (WBG) Sonnmatt sollen sie bald einer neuen Siedlung mit insgesamt 23 sozialverträglichen Wohnungen in drei zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern, einer Tiefgarage und einem Unterflurcontainer weichen.

Jetzt deutet sich für die WBG Sonnmatt ein Silberstreifen am Horizont an, denn das Thurgauer Verwaltungsgericht hat mit seinem Ende Januar versandten Entscheid die Beschwerde gegen das Projekt für knapp zehn Millionen Franken in sämtlichen Punkten zurückgewiesen. Das geht aus dem anonymisierten Urteil hervor, das diesem Medium vorliegt. WBG-Präsident Marcel Epper sagt:

«Wir sind froh, dass das Gericht die Beschwerde in aller Deutlichkeit abgewiesen hat.»

Marcel Epper, Präsident Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt. Bild: PD

Bis sich das Verwaltungsgericht mit dem seit 2019 andauernden Rechtsstreit auseinandersetzen musste, ging der Fall zunächst zum Departement für Bau und Umwelt (DBU), das den Rekurs ebenfalls bereits abgewiesen hatte. Die Beschwerdeführer hielten jedoch trotzdem an ihrer Opposition fest und bemängelten weiterhin vor allem die fehlende Übereinstimmung des Bauvorhabens mit dem 2019 neu in Kraft getretenen Baureglement sowie dem unrevidiert gebliebenen Zonenplan.

Zudem machten sie unter anderem die Verletzung des Bauvorhabens gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen sowie die Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, zumal der Plan zur Flächenentwässerung erst verspätet weitergereicht wurde.

Blockierte Wohnbausiedlung in Frauenfeld

Revidiertes Baureglement mit unveränderter Zone

In seinem 47 Seiten umfassenden Urteil geht das Verwaltungsgericht näher auf die einzelnen Punkte der abgewiesenen Beschwerde ein. In der Auflage zur Revision des Baureglements sei kein Hinweis darauf enthalten gewesen, dass auch die Zonen teilweise geändert würden und die geplante Siedlung deshalb nicht zonenkonform und nicht bewilligungsfähig wäre, brachten die Beschwerdeführer ein.

Das lässt das Gericht nicht gelten, zumal «mit der öffentlichen Auflage des neuen Baureglements 2019 jedermann klar gewesen sei, was für das eigene oder ein Nachbargrundstück neu gelten werde», so also auch für die Beschwerdeführer. Die geplante Siedlung gehöre nach wie vor der Zone W2a an, wofür das Baureglement anwendbar sei, heisst es im Urteil.

Visualisierung der geplanten Siedlung mit insgesamt 23 Wohnungen. Bild: PD

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführer hat die WBG mit dem Baugesuch ebenfalls eine Auflage der Stadt zur verdichteten Bauweise erfüllt und den nötigen Strassenabstand ebenso eingehalten wie den geltenden Baulinienplan. «Selbst wenn der Baulinienplan im vorliegenden Fall zur Anwendung gelangen würde, stünde er der erteilten Baubewilligung unter diesem Gesichtspunkt nicht entgegen», heisst es. Weitere Beschwerdepunkte mit dem Fehlen eines Schattendiagramms und einem Bericht der Pro Infirmis, der Fachstelle hindernisfreies Bauen, sind für das Gericht nicht ersichtlich. Weiter heisst es im Urteil:

«Nicht zutreffend ist schliesslich die Rüge, es fehlten bewilligungsfähige Pläne betreffend Umgebungsgestaltung und Terrainverlauf.»

Und auch gewässerschutzrechtliche Vorschriften werden, wie von den Beschwerdeführern beklagt, nicht tangiert. Zusammenfassend ergebe sich, dass das strittige Bauprojekt den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspreche und die Baubewilligung zu Recht erteilt wurde. «Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.»

Darum müssen die Beschwerdeführer den Grossteil der Verfahrenskosten von 6000 Franken bezahlen. 500 Franken davon gehen allerdings zu Lasten der Stadt Frauenfeld, die den Ansprüchen ans rechtliche Gehör bezüglich Flächenentwässerungsplan nicht vollumfänglich nachgekommen sei, wie bereits das DBU festgestellt hatte. Zur weiteren Kritik betreffend rechtliches Gehör würden keine Verletzungen vorliegen.

Seit Kündigungen stehen fünf Häuser leer

Nebst der Erleichterung über den eindeutigen Entscheid bedauert WBG-Präsident Epper die jahrelangen Verzögerungen, nachdem die WBG von der Stadt Frauenfeld ursprünglich bereits im Juni 2019 die Baubewilligung erhalten hat. Seither stehen die Häuser leer, nachdem die WBG den Mieterinnen und Mietern gekündigt hatte. «Seither haben wir keinen Ertrag, was zu einem merklichen Mietzinsverlust führt», meint Epper.

Für ihn und seine Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist ebenfalls ärgerlich, dass nach der Bewilligung vor drei Jahren einzelne Aufträge an Handwerker nochmals geprüft werden müssen. Dadurch sei zu den fehlenden Einkünften noch der organisatorische Aufwand gestiegen. Ob die WGB nach dem bewilligten Kredit von 2018 in Höhe von 9,9 Millionen Franken noch über einen Nachtragskredit befinden müssen, kann Epper nicht vorwegnehmen. Aber er sagt:

«Wir müssen die Preise nochmals anschauen, und es besteht das Risiko, dass es teurer wird.»

Die Beschwerdeführer interessiert das kaum. Die Beteiligten wollen sich zuerst mit ihrem Anwalt und dann untereinander absprechen, wie es weitergeht. Für einen Entscheid, ob sie dann Fall per Ultima Ratio ans Bundesgericht weiterziehen, sei es noch zu früh, heisst es bei mehreren Beteiligten auf Anfrage. Die Einsprachefrist läuft in den nächsten Tagen ab.

WBG-Präsident Epper will nicht spekulieren und hofft wegen des eindeutigen Entscheids aus dem Thurgau auf keinen Weiterzug nach Lausanne, auch wenn das schliesslich das gute Recht der Gegner wäre. Klar ist, dass ein Weiterzug den Baubeginn der Siedlung nochmals deutlich verzögern würde. Wächst hingegen das jetzige Urteil ohne weiteres Zutun der Beschwerdeführer in Rechtskraft, könnten die Bagger im besten Fall nach den Sommerferien auffahren. Vis-à-vis läuft dann zumindest während weniger Monate gleichzeitig die lärmintensive Sanierung der Schulanlage Schollenholz, die voraussichtlich 2023 vollendet sein wird.