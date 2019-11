Bau der Sirnacher Umfahrung bedingt dreiwöchige Strassensperre

Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Umfahrungsstrasse Spange Hofen, welche die Lücke an der Oberhofenstrasse schliessen sollen. Die Verbindung zwischen Münchwilen und Sirnach wird bis zum 22. November gesperrt, der Bus erhält eine Umleitung.