Basadingen-Schlattingen «Wir wollen dieses Projekt nicht länger vor uns herschieben» – Kampf gegen das Hochwasser wird aufgenommen Der Gemeinderat von Basadingen-Schlattingen will gegen die Hochwasserschäden an der Oberen Schulstrasse vorgehen. Ereignisse wie im vergangenen Sommer sollen endgültig der Vergangenheit angehören.

An dieser Stelle in der Gemeinde Basadingen-Schlattingen läuft bei starkem Regenfall viel Wasser zusammen. Bild: Dieter Ritter

Beim Chrüzweg am nordwestlichen Dorfrand von Basadingen, dort, wo die Schlatterstrasse und die Buchbergstrasse in die Schulstrasse münden, läuft bei Starkregen viel Wasser zusammen. Es fliesst dann ins Dorf hinunter und reisst Erdmaterial mit. Besonders schlimm war dies 2013 und zuletzt Anfang August des vergangenen Jahres. Der Schlamm musste in mühsamer Handarbeit von der Schulstrasse geschabt werden. Keller wurden überflutet und Entwässerungsschächte sowie Kanalisationsleitungen verstopft.

Der Gemeinderat will diesem Übel jetzt zu Leibe rücken. Bei aussergewöhnlich starkem Regen soll das überschüssige Wasser am Siedlungsgebiet vorbei in tiefer gelegene Überflutungsflächen gelenkt werden. Bei Hochwasser könnten dann zwar Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen entstehen, aber Gebäude wären höchstens bei sehr grossen Ereignissen betroffen. «Wir wollen dieses Projekt nicht länger vor uns herschieben», erklärt Peter Mathys, Gemeindepräsident von Basadingen-Schlattingen.

Wasser soll in Felder weichen

Peter Mathys, Gemeindepräsident von Basadingen-Schlattingen Bild: Dieter Ritter

Frank Muggli aus Diessenhofen verfasste im Auftrag der Gemeinde ein Projekt. Er ist diplomierter Ingenieur HTL/STV und Mitglied der Geschäftsleitung des Ingenieurbüros Holenstein AG. Er vermutet, dass die Wasserschäden auf die neue Form von Landwirtschaft zurückzuführen sind. In seinem Bericht schreibt er, dass der Boden wegen der landwirtschaftlichen Intensivnutzung praktisch kein Wasser aufnimmt. Gemeindepräsident Mathys sagt:

«Früher war das Kulturland vielseitiger strukturiert. Es war in kleinere Flächen aufgeteilt.»

Das Projekt von Muggli sieht im Bereich der Buchbergstrasse vor, das Wasser durch Anpassungen am Strassentrassee in die angrenzenden Felder zu zwingen. «Diese Methode haben wir schon an mehreren Orten mit Erfolg realisiert», erklärt Mathys. Schwieriger ist die Ableitung von Überschusswasser im Gebiet um die Schlatterstrasse. Von der Schlattegg hinunter zum Chrüzweg gibt es starkes Gefälle. Da nützt es nichts, wenn Überschusswasser in benachbarte Felder fliesst.

Muggli empfiehlt deshalb, vor dem Chrüzweg einen Einlauf mit Absetzbecken aus Beton zu bauen. Bei Hochwasser sammelt sich dort Schlamm an, der ausgebaggert werden muss. Das schlammfreie Wasser wird dann in einem Rohr gesammelt. Wohin es schliesslich führt, muss noch abgeklärt werden. Mathys sagt:

«Eine Leitung bis zum Geisslibach wäre teuer und kompliziert.»

Muggli schätzt, dass das Vorhaben 210'000 Franken kosten wird. Bund und Kantone beteiligen sich mit maximal 80 Prozent. Wie viel sie genau beisteuern, hängt davon ab, wie hoch sie die Schäden schätzen, die durch die Bauten voraussichtlich verhindert werden können.

Der Gemeinderat hat das Vorprojekt besprochen. Die Einwohner sind in der Gemeindezeitung informiert worden. Viele Liegenschaftsbesitzer müssten ihr Einverständnis zur Durchleitung geben. Der Kreditantrag wird Ende Mai der Gemeindeversammlung vorgelegt. Falls er angenommen wird, könnten schon im nächsten Winter die Baumaschinen auffahren. Mathys sagt: «Wir wollen so schnell wie möglich weiter machen.»