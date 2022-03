Basadingen-Schlattingen «Wir reden nicht gross über die Sorgen»: Gemüsebau Ott unterstützt Sammelaktion einer Ukrainerin Ludmila Modova, ihr Schwager Andrej Gregor und sein Geschäftspartner Miroslav Zetocha sammeln Hilfsgüter für die Ukraine. Der Gemüsebaubetrieb Ott hat ihnen dafür einen Lagerraum zur Verfügung gestellt. Sie spüren die Solidarität der Bevölkerung für das kriegsgeschüttelte Land. Die Spenden reichen von Babynahrung bis Hundefutter.

Miroslav Zetocha, Ludmila Modova und Andrej Gregor im Lagerraum des Betriebs Gemüsebau Ott in Basadingen-Schlattingen. Bild: Janine Bollhalder

Babynahrung, Hundefutter, Decken, Kekse, Pflegeprodukte und Medikamente warten in Plastiksäcken, Tragetaschen und Kartonschachteln auf ihre Reise in die Ukraine. Gesammelt werden sie auf dem Gemüsebaubetrieb Ott in Basadingen-Schlattingen. Initiiert worden ist die Sammlung von Mitarbeiterin Ludmila Modova. Beim Gespräch auf dem Gemüsehof zeigt sie ihre Solidarität mit einer blau-gelben Kappe.

Ludmila Modova packt gespendete Zahnpasta ein. Bild: Janine Bollhalder

Modova ist vor acht Jahren in die Schweiz gekommen. Ein Teil ihrer Familie lebt noch in Berezhany, einer Stadt im Westen der Ukraine. Mit ihrem Job beim Thurgauer Gemüsebetrieb kann sie ihre Angehörigen finanziell unterstützen, denn das Leben in der Ukraine sei auch schon vor dem Krieg nicht einfach gewesen, sagt Modova. «Ich habe viel Kontakt mit ihnen», fügt sie an. Doch noch plane die Familie in Berezhany ihre Flucht nicht, der Krieg sei noch zu weit entfernt.

16 Stunden für eine Fahrt an die polnische Grenze

Unterstützt bei der Sammelaktion wird Modova von ihrem Schwager Andrej Gregor und dessen Geschäftspartner Miroslav Zetocha. Die beiden stammen aus der Slowakei. Nach ihrer Einreise in die Schweiz haben sie für gewisse Zeit ebenfalls bei Gemüsebau Ott gearbeitet. «Inzwischen führen wir in Stein am Rhein die Reinigung AM2», sagt Gregor. Auch dort bewahren sie einen Teil der gespendeten Hilfsgüter auf, wie er sagt und zeigt Bilder von verpackter Kleidung.

Andrej Gregor verlädt die gespendeten Waren in sein Auto. Bild: Janine Bollhalder

Die Männer werden es dann auch sein, die mit den gespendeten Waren an die polnische Grenze fahren. Dort werden sie auf verschiedene Hilfsorganisationen treffen, weiss Gregor, etwa das Rote Kreuz. Die nehmen dann die Spenden für die Ukrainerinnen und Ukrainer entgegen. «Wir werden 16 Stunden für einen Weg brauchen», sagt er, der erst habe alleine fahren wollen, wie Zetocha erzählt. Er habe seinen Geschäftspartner dann überredet, dass sie zu zweit gehen. Darüber scheint Gregor jetzt froh. Angst vor der Reise nahe ans Kriegsgebiet haben sie nicht, aber Respekt, sagen die beiden. Sie planen ihre Abfahrt für Montag oder Dienstag. Ob sie auch nach dem ersten Transport weitersammeln und wieder Hilfsgüter an die Grenze liefern, ist noch unklar. «Gerne machen würden wir das aber», sagt Zetocha.

Modova, ihr Schwager und Zetocha zeigen sich sehr dankbar gegenüber dem Gemüsebaubetrieb für die Unterstützung bei dieser Aktion. Sie haben nicht nur den Lagerraum zur Verfügung gestellt bekommen, sondern auch die Kosten für den Lieferbus, mit dem sie die Hilfsgüter an die polnische Grenze transportieren, erstattet bekommen. Ladina Wägeli vom Team des Gemüsebetriebs weiss, dass nicht nur die Familie von Modova betroffen ist. Viele der Angestellten machen sich Sorgen um ihre Familien. «Gross darüber geredet wird allerdings nicht», erzählt sie.