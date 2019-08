Balterswiler Turnerinnen blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück Der Damenturnverein Balterswil war in der abgelaufenen Turnsaison an drei Anlässen im Einsatz. Der Höhepunkt für die Hinterthurgauer Turnerinnen war dabei das Eidgenössische in Aarau.

Der Damenturnverein Balterswil im Einsatz an der Thurgauermeisterschaft in Märstetten. (Bild: ZVG)

(red/kuo) Die Turnerinnen des Damenturnvereins Balterswil sind zufrieden mit der diesjährigen Saison. In ihrem am Wochenende verschickten Saisonrückblick beschreiben sie das Eidgenössische in Aarau als «eindeutigen Höhepunkt».

Besonders zufrieden zeigen sich hier die Balterswiler Damenturnerinnen mit ihrer Leistung in der Gerätekombination, da sie sich in dieser Disziplin die Note 8,84 erturnt hatten.

Die Balterswiler Turnerinnen am Eidgenössischen in Aarau. (Bild: ZVG)

Noch vor dem Grossanlass in Aarau standen die Balterswilerinnen – zum Saisonstart im Mai – im Hinterthurgau im Einsatz; am Tannzapfe-Cup. Das Einüben der neuen Choreografie an den Geräten, Boden und Schulstufenbarren habe sich dabei dieses Jahr als grosse Herausforderung dargestellt. Noch ein bisschen wackelig, aber freudig, das Programm nun den Kampfrichtern vorführen zu dürfen, erturnte sich der DTV Balterswil die Note 8,63. Bei der anschliessenden Aerobic-Vorführung erhielten die Damen die Note 8,58.

Der dritte heurige Anlass schliesslich war die Thurgauermeisterschaft in Märstetten. Hier wurde die Balterswiler Darbietung in der Team-Aerobic mit 8,48 bewertet, im Turnen reichte es trotz 8,65 nicht für den Final.