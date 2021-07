Balterswil Rösseler sind nach einem schwierigen Jahr optimistisch – und olympisch An der 153. Jahresversammlung der Balterswiler Pferdeversicherungs-Genossenschaft Awigo war Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl zu Gast.

Geschäftsführerin Sandra Seiler mit Awigo-Präsident Norbert Hasler und dem neu gewählten Verwaltungsmitglied Scarlett Ochsner-Rutz. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Schnell und innovativ hat die Pferdeversicherungs-Genossenschaft Awigo auf die Coronapandemie und deren Herausforderungen reagiert, bescheinigt die 153. Jahresversammlung im «Ochsen» in Bänikon. Optimistisch und olympisch blicken Präsident Norbert Hasler und Jürg Stahl, Präsident Swiss Olympic, in die Zukunft.

«Wir haben gelernt, mit Einschränkungen umzugehen», sagt Awigo-Präsident Norbert Hasler bei der Begrüssung. Wegen Corona musste die Versammlung im Mai abgesagt werden. Grünes Licht zur regulären Durchführung gab es nun für 42 Mitglieder und Gäste, darunter Hanspeter Meier, Veterinär in Pension, zuvor Dozent und Praktiker an der Pferdeklinik der Universität Bern und der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen, Vollblutzüchter in der Schweiz und in Irland, und Vertrauenstierarzt Christoph Wegmann, Muolen.

Wohl seien die Herausforderungen im vergangenen Jahr beinahe übergross gewesen, doch «sind wir Pferdehalter zum Gück laut Tierschutzgesetz verpflichtet, unsere Vierbeiner täglich zu bewegen», hält Präsident Hasler fest. Dem guten Rechnungsabschluss im 2019 war zu verdanken, dass Awigo letztes Jahr rückwirkend einen zusätzlichen Rabatt von 15 Prozent auf die Prämienrechnungen gewährte. «Einen weiteren Rabatt wird die Verwaltung in den nächsten Jahren prüfen», bilanziert Hasler.

Weiter regnete es vom Präsidenten viel Lob und Dank für Geschäftsführerin Sandra Seiler, das gesamte Verwaltungsteam und die Tierärzte. Zudem konnten auch Vizepräsident Thomas Bachmann für 25 Jahre Mitarbeit und Geschäftsführerin Sandra Seiler für 10 Jahre geehrt werden.

Tragischer Fall wegen Botulismus

Geschäftsführerin Sandra Seiler, Balterswil, verweist ihrerseits auf eine massive Zunahme gegenüber dem Vorjahr bei den Schadenfällen in den Todesfall- und Heilkostenzusatzversicherungen hin. Per 31. Dezember 2020 waren total 705 Pferde von 499 Genossenschafsmitgliedern versichert. «Wie froh man sein kann, über eine Versicherung zu verfügen, zeigte ein trauriges Beispiel eines Falles vom vergangenen August in einem Reitschulbetrieb», sagt Sandra Seiler. «Waren da infolge der Coronamassnahmen schon keine Einnahmen mehr möglich, mussten tragischerweise auch noch vier Pferde, davon ein Fohlen und ein Shetlandpony wegen Botulismus eingeschläfert werden.»

Der Jahresgewinn beläuft sich auf 7447 Franken. Das Gesamtvermögen beträgt rund 1,6 Milliionen. Ohne Diskussion und einstimmig wurden Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 genehmigt.

Für weitere vier Jahre wiedergewählt sind: Norbert Hasler, Präsident, Frauenfeld; Sandra Seiler, Geschäftsführerin, Balterswil; Thomas Bachmann, Vizepräsident, Stettfurt; Andrea Egli, Aktuarin, Rossrüti; Jörg Bornhauser, Verwaltungsmitglied, Weinfelden. Verwaltungsmitglied Martin Strasser, Hagenbuch, hatte seinen Rücktritt erklärt und sein Sitz wurde neu mit Scarlett Ochsner-Rutz, Engelburg , besetzt.

Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl ist ebenfalls Awigo-Genossenschafter. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

«Ich bin Genossenschafter und habe zwei Ross», sagt Jürg Stahl, Präsident Swiss Olympic, und Bürger von Fischingen, der 22 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen in Tokyo bei Awigo über spannende Momente in der olympische Geschichte berichtet. Schon am 24. Juli, dem Tag nach der Eröffnung, steigen die Reiter mit der Dressur ins Wettkampfgeschehen.

Stahl verweist auf den hohen Stellenwert der Pferdefamilie im Sportgeschehen und das ehrenamtliche Engagement in den Verbänden und Vereinen. Der Pferdesport gehört zu den grossen Verbänden. Die Covid-Krise habe den Sport hart getroffen. «Mit einem Stabiliserungskonzept können Sie darlegen, welche Einnahmen und Ausfälle Ihnen und Ihren Sportarten in den vergangenen Monaten ohne Wettkämpfe, Trainings und weitere Anlässe entgangen sind», sagt Stahl und erläutert den Geldfluss gemäss Budget 2020 durch den Bund. Auch Stahl gibt sich zukunftsfreudig: «Wir müssen über das reden, was funktioniert.»