Passagiere müssen auf Busse umsteigen: Frauenfeld-Wil-Bahn während zweier Wochen gesperrt In Wängi erhält die Haltestelle Rosental der Frauenfeld-Wil-Bahn unter anderem höhere Perrons. Wegen dieser und weiteren Bauarbeiten müssen Reisende ab Samstag auf Ersatzbusse umsteigen.

Die Haltestelle Rosental der Frauenfeld-Wil-Bahn erhält höhere Perrons. (Bild: ZVG)

Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) realisiert dieses Jahr mehrere, teils umfangreiche Bauprojekte. So wird derzeit unter anderem die Haltestelle Rosental komplett erneuert. Vom 6. bis 21. Oktober werden zusätzlich Fahrbahnerneuerungen ausgeführt. Diese Arbeiten erfordern eine Totalsperrung der Bahnlinie Frauenfeld-Wil, weshalb Bahnersatzbusse verkehren, wie das Unternehmen mitteilt.

Bei der Haltestelle Rosental werden die Perrons erhöht. Zusätzlich gibt es einen neuen, separaten Bahnübergang für Fussgänger, um das Queren der Bahnanlage sowohl für Bahnkunden wie auch für Schulkinder zu erleichtern. Daniel Lenggenhager, Projektleiter bei der Frauenfeld-Wil-Bahn, sagt: «Durch die erhöhten Perrons und die neuen Unterstände wird die Haltestelle attraktiver. Der separate Bahnübergang für Fussgänger führt für Reisende und Schulkinder zu einer Verbesserung gegenüber der heutigen Situation.»

Arbeiten auch in Frauenfeld und Matzingen

Die erste Phase der Bauarbeiten beinhaltete die Erneuerung des Perrons am Gleis 1 und ist bereits grösstenteils abgeschlossen. In der zweiten Phase wird der neue Unterstand des Perrons am Gleis 1 erstellt, und es werden beide Weichen sowie rund 320 Meter Gleiskörper ersetzt. Gleichzeitig werden am alten Bahnhofsgebäude die Fassade und das Dach erneuert. Vom 6. bis 21. Oktober ist der Bahnverkehr ganztags unterbrochen, vom 22. bis 26. Oktober jeweils am Abend. Die Halteorte der Bahnersatzbusse befinden sich entlang der Strasse und sind entsprechend gekennzeichnet. Anschliessend wird bis Ende November das Perron am Gleis 2 erneuert. Während dieser Zeit ist der Bahnverkehr durchgängig gewährleistet.

Die Frauenfeld-Wil-Bahn nutzt die Zeit der Sperrung, um weitere Arbeiten zwischen Frauenfeld und Wil umzusetzen. So werden in Matzingen sowie bei den Bahnübergängen Juchstrasse und Froheggstrasse bei der Haltestelle Wiesengrund Fahrbahnerneuerungen ausgeführt. Die Bahnübergänge sind zeitweise gesperrt, Umleitungen sind vor Ort signalisiert. Aus betrieblichen Gründen werden einige dieser Arbeiten nachts ausgeführt. Zusätzlich wird zwischen Lüdem und Frauenfeld eine Stützmauer saniert. (red)