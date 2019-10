Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat den SBB am 19. September die ursprünglich 2012 geplante Plangenehmigung betreffend Bahnfunk GSM-R zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen erteilt. Diese umfasst fünf Stationen an den Standorten St. Katharinental, Diessenhofen, Berlingen, Westerfeld und Ermatingen. Die Verfahrensdauer bezeichnet BAV-Sprecher Gregor Saladin als aussergewöhnlich lange, einerseits wegen Projektänderungen und andererseits wegen Beschwerden. Die meisten hat das BAV nun abgewiesen. Eingetreten ist sie nur am Standort Westerfeld in Ermatingen. Dort erwirkte die Gemeinde, dass die Anlage auf der anderen Seite der Gleise gebaut wird. GSM-R-Netze werden laut SBB-Sprecher Martin Meier «ausschliesslich durch die SBB betrieben und genutzt, etwa für Nothalte, Ansagen in Zügen oder Rangierkommunikation. «Erst eine lückenlose Versorgung kann die bahnbetrieblichen Bedürfnisse erfüllen.» Weil Swisscom sein GSM-Netz Ende 2020 abschaltet, bauen die SBB ihr eigenes. Die BAV-Genehmigung ist noch nicht rechtskräftig. (sko)