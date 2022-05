Verkehrsabstimmungen Autofrei fährt erstaunlich klares Nein ein: Frauenfelder Stimmvolk spricht sich in der Grundsatzabstimmung gegen eine Fussgängerzone in der Altstadt aus Gut 60 Prozent der Frauenfelder Stimmberechtigten wollen auch in Zukunft mit dem Auto in die Altstadt fahren können. Das freut die Gegner, während sich bei den Befürwortern Ernüchterung breit macht. Dagegen kommt der Bruttorahmenkredit für innerstädtische Strassenraumaufwertungen mit einem Jastimmenanteil von 58 Prozent durch.

Die Frauenfelder Altstadt aus der Luft. Bild: Olaf Kühne

Alle hatten erwartet, dass es knapper werden dürfte bei der Grundsatzabstimmung über eine autofreie Altstadt. Nun sind die Komitees erstaunt – und der Stadtrat ist erfreut, aber vor allem aufgrund der Annahme des Bruttorahmenkredits für innerstädtische Strassenraumaufwertungen, über den es ja auch zu befinden galt. Ein Nein-Stimmen-Anteil von 60,4 Prozent spricht eine klare Sprache. 4574 Stimmberechtigte haben ein Nein in die Urne gelegt, aber nur deren 3003 waren für eine autofreie Altstadt. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,8 Prozent.

Zwischen «hocherfreut» und «ernüchternd»

Sandro Erné, FDP-Fraktionspräsident. Bild: PD

Das Ja- und das Nein-Komitee haben sich am Sonntagnachmittag nicht nur örtlich angenähert, stossen doch die Befürworter auf der Terrasse des Bücherladens von Marianne Sax an, während das Nein-Komitee nur hundert Meter weiter im Bistro Zur Alten Kaplanei feiert. Sowohl FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné vom Nein-Komitee als auch Grünen-Gemeinderat Michael Pöll schauen in einer ersten Analyse in die Zukunft, die mit der Annahme des Rahmenkredits die Umgestaltung der Freien Strasse und eine Aufwertung der bestehenden Begegnungszone mit sich bringt. Wobei Erné festhält, dass es wichtig sei, auch im Mitwirkungsverfahren für die Freie Strasse die Anliegen der Altstadt-Gewerbetreibenden ernst zu nehmen. Er sei auch im Namen der aktiven Gewerbler, die Gesicht gezeigt hätten, «hocherfreut» über das klare Resultat, sagt Erné. Denn:

«Irgendwann geht es einfach zu weit mit der Diskriminierung von Autofahrerinnen und Autofahrern in Frauenfeld.»

Michael Pöll, Grünen-Gemeinderat. Bild: PD

Bei Pöll dagegen ist die Enttäuschung spürbar. Er sagt: «Es ist ernüchternd. Ich hatte mit einem knappen Ja gerechnet.» Ein Prokomitee von Altstadt-Gewerblern hätte seiner Meinung geholfen. Doch der Druck der Gegnerschaft und die Anfeindungen seien zu gross gewesen. Nichtsdestotrotz werde man mit der neuen Begegnungszone einen Schritt vorwärtsmachen können, freut sich Pöll.

57,7 Prozent Ja für Rahmenkredit Der Bruttorahmenkredit von 11,3 Millionen Franken für die Aufwertung innerstädtischer Strassenräume stösst beim Frauenfelder Souverän auf Gegenliebe. Die Stimmbeteiligung lag bei 47 Prozent. 4252 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 3115 waren dagegen. Das entspricht einem Ja-Anteil von 57,7 Prozent. Während der Stadtrat dieses Ergebnis «mit grosser Freude» zur Kenntnis nimmt, heisst es seitens SVP-Gemeinderat Kurt Sieber vom Doppel-Nein-Komitee: «Die 42,28 Prozent Nein-Stimmen darf der Stadtrat nicht einfach ignorieren.» Sieber hätte es fairer gefunden, wenn der Rahmenkredit am gleichen Tag zur Abstimmung gekommen wäre wie der kürzlich vorgestellte Kredit von 9,9 Millionen Franken für ein Fernwärmenetz in der Altstadt. (ma)

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Der Stadtrat hatte zur Grundsatzfrage über eine autofreie Altstadt im Vorfeld keine Empfehlung abgegeben. Sowohl Stadtpräsident Anders Stokholm als auch Stadtrat Andreas Elliker als Vorsteher des Departements für Bau und Verkehr sind froh, dass nun Klarheit herrscht.

«Der Stadtrat hat damit einen klaren Auftrag erhalten vom Stimmvolk.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Donato Caspari

Das hält Stadtrat Elliker fest. Er wie auch Stokholm sind aber vor allem erfreut, dass der Rahmenkredit durchgekommen ist. Stokholm sagt: «Sonst wäre es wohl schwierig geworden mit zukünftigen Agglomerationsprogrammen.» Und Elliker stellt fest, dass es immer schwierig sei, wenn man mit einem Kreditbegehren an den Souverän trete.