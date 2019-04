Auto-Noblesse im Grünen: Jubiläum der Frauenfelder Autorenntagen auf der Grossen Allmend An der 20. Ausgabe der ACS-Autorenntage dieses Wochenende war alles möglich: von «alles easy» bis «da hat’s mir einfach den Motor gelupft». Ein Blick in den PS-starken VIP-Bereich auf der Grossen Allmend. Margrith Pfister-Kübler

Christian Schmid (Bergrennen Hemberg), Alexander Lienhard mit Vater und Unternehmer Fredy Lienhard. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Tummelplatz für Autosportbegeisterte aus Politik, Gesellschaft und Autobusiness war am Sonntag das VIP-Zelt der ACS-Autorenntage. Die zur Schau gestellten Fahrzeuge lösten Ahh- und Oh-Rufe aus. Alles wirkte wie ein unendlich spannender Film, wie ein Rausch mit bewundernswert engagierten Menschen und Traumautos.

«So kann es immer weitergehen, diese Leidenschaft bei der Organisation, diese Leistung. Chapeau!»

Das sagte der legendäre Rennfahrer und Unternehmer Fredy Lienhard, der mit Sohn Alexander dabei war. Lienhard Junior ist neu Autobau-Geschäftsführer. In den vergangenen elf Jahren hat er in Deutschland die Firma «Rent4ring» (Rennwagenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife) aufgebaut. Auch die Gilde der Classic-Autofahrer war stark vertreten. Claude Schönherr, Präsident Memorial-Bergrennen Steckborn, durfte in Lienhards Lancia Stratos, auf die Rennbahn. «Eine grosse Ehre», sagte Schönherr.

Beatrice Bickel (Bickel Auto AG), Kantonsrätin Kristiane Vietze, Rennfahrerin Barbara Gyger-Bühler und Stapi-Gattin Vera Stokholm. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Stapi Stokholm bekommt Technik-Nachhilfe

Christian Schmid, Chef Bergrennen Hemberg, lobte: «Frauenfeld ist ein Fixstern im Motorsport. Der ACS Thurgau hat geholfen, unser erstes Bergrennen aufzubauen.» Stadtpräsident Anders Stokholm liess sich von Rennfahrer Eugen Strähl, 1976/77 Sportwagen-Schweizer-Meister, und dem früheren Formel-1-Chef-Mechaniker Peter Wiederkehr Technik erklären. Nebenbei erfuhr der Stadtpräsident, dass Stadträtin Christa Thorner die Schwägerin von Rennfahrer Strähl ist.

Formel-1-Chef-Mechaniker Peter Wiederkehr, Stadtpräsident Anders Stokholm und Rennfahrer Eugen Strähl. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Präsident ACS Schweiz, Felix Müller, war voller Lob über die Zusammenarbeit mit den Behörden: «Dank Mitarbeitern, die gratis schaffen, und Sponsoren machen wir keinen Verlust», zog er Bilanz. Autorenntage-OK-Präsident Roman Good blendete auf die Schlüsselfiguren des 20-jährigen Anlasses: Hanspeter Neuwiler und Christian Mettler. Er lieferte Zahlen: In 20 Jahren 7524 Teilnehmer, 30'000 Zieldurchfahrten, 150'000 Zuschauer, 86'000 Rennkilometer.

«Für all diese Jahre benötigte unser Anlass nicht mehr Treibstoff als ein Flug Zürich-New York.»

Mit diesen Worten verwies Roman Good auf die Treibstoff-Hysterie. Nationalrätin Verena Herzog sagte: «Mich beeindruckt der Gemeinschaftssinn bei diesem Anlass.» Und Oberst i Gst Reto Brunschweiler versicherte: «Dieses Autorennen gehört zur Allmend.»

Marcel Muzzarelli (ACS), Oberst Reto Brunschweiler, Nationalrätin Verena Herzog, Felix Müller (ACS), Claude Schönherr (Memorial-Bergrennen Steckborn). (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Rennfahrerin und Kantonsrätin Kristiane Vietze tauschte ihre Erfahrungen mit Beatrice Bickel von der Bickel Auto AG, Stadtpräsidenten-Gattin Vera Stokholm und Rennfahrerin Barbara Gyger-Bühler aus.

«Ich habe zweimal ein Törli ignoriert.»

Das meinte Vietze lachend. Barbara Gyger aus Sirnach gestand, dass sie ihren 2CV auf der Rennstrecke zu viel «plooget» habe, «dann hat er einfach abgestellt». Als Zeichen der Wertschätzung nahm auch Boris Rütschi, der Hauptpostenchef Frauenfeld von der Kantonspolizei als Gast teil. Zufrieden mit dem Verlauf sagte er: «Unsere Patrouillen sorgen für Sicherheit.»