Auszeichnungen «Am Anfang wurden wir in Zürich als Thurgauer Bioweingut belächelt»: Nun gewinnt der Iselisberger Betrieb von Karin und Roland Lenz Preise en suite Das Iselisberger Bioweingut Lenz hat beim Schweizer Bioweinpreis 2021 abgeräumt: Mit acht Weinen holte das Winzerehepaar vier Goldmedaillen und dreimal Silber. 450 Weine aus der ganzen Schweiz standen im Wettbewerb.

Karin und Roland Lenz auf ihrem Weingut auf dem Iselisberg. Bild: Reto Martin

Herr Lenz, Ihr Weingut sahnt Preise am Laufmeter ab. Wird man irgendwann des Gewinnens überdrüssig?

Roland Lenz: Gewinnen ist immer gut. Das bestärkt unser Team, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber es ist schon so: Wir nehmen mit unseren Weinen mittlerweile seltener an Wettbewerben teil. Es ist zwar schon schön, eine gute Beurteilung von einer Fachjury zu bekommen. Aber am wichtigsten ist uns die Meinung unserer Kundinnen und Kunden, seien das Privatpersonen oder auch Gastronomen.

Am Schweizer Bioweinpreis haben Sie in vier von zehn Kategorien Gold geholt, dazu dreimal eine Silbermedaille? Was macht diese Auszeichnungen speziell für Sie?

Weinlese bei Karin und Roland Lenz. Bild: Andrea Stalder (30. August 2019)

Nachdem der Schweizer Bioweinpreis vergangenes Jahr pandemiebedingt ausgefallen war, fand er heuer zum siebten Mal statt. Wir waren nun sechsmal dabei – und haben immer gut abgeschnitten. Zweimal wurden wir ja auch schon zum Biowinzerbetrieb des Jahres gewählt, zuletzt 2018. Speziell sind diese Preise, weil wir mit unserer Teilnahme die Bioweinbewegung unterstützen. Erfreulich ist zudem, dass wir uns dieses Jahr mit Wein aus der ganzen Schweiz messen konnten.

Das Weingut Lenz steht an der Spitze des Medaillenspiegels dieses Wettbewerbs, zusammen mit einem Neuenburger Betrieb. Thurgauer Wein ist also mittlerweile absolut wettbewerbsfähig?

Das ist so, qualitativ und in preislicher Hinsicht. Was auch an den jungen, innovativen Betriebsleitern im Thurgau liegt. Nicht selten ist es doch so, dass sich die Winzer in weintechnischen Randregionen umso mehr ins Zeug legen. Als wir in den 1990er-Jahren angefangen haben, wurden wir in Zürich als Thurgauer Weingut belächelt. Und dann noch Bio.

Weinlese bei Karin und Roland Lenz. Bild: Andrea Stalder (30. August 2019)

An welchem Wettbewerb sind Sie mit Ihren Weinen das nächste Mal präsent?

Eine nächste Wettbewerbsteilnahme ist noch nicht konkret. Wir überlegen uns aber, wieder einmal an einem internationalen Piwi-Preis in Deutschland teilzunehmen. Denn pilzwiderstandsfähige Rebsorten, Piwi-Sorten, liegen uns sehr am Herzen.

Sie gelten schweizweit als Verfechter des Bioweins. Ist das zuweilen auch anstrengend?

Weinlese bei Karin und Roland Lenz. Bild: Andrea Stalder (30. August 2019)

Es gibt immer wieder Herausforderungen. Aber wir haben uns schon vor langem für diesen Weg entschieden. Die schon heute wahrnehmbaren Klimaveränderungen bestärken uns darin, auf Piwi-Sorten und einen biodynamischen Betrieb zu setzen.

www.weingut-lenz.ch